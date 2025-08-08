india gate rice echoed across the world krbl jumped 13 pc Q1 profit jumped 74 pc इंडिया गेट की दुनियाभर में गूंज, KRBL की 13% की छलांग, Q1 मुनाफा 74% उछला, Business Hindi News - Hindustan
इंडिया गेट की दुनियाभर में गूंज, KRBL की 13% की छलांग, Q1 मुनाफा 74% उछला

KRBL को Q1 में एक्सपोर्ट से होने वाली आमदनी में 98% का उछाल देखा गया। कंपनी का दावा है कि उसकी इंडिया गेट ब्रांड दुनिया की नंबर-1 बासमती ब्रांड है और उसका नेटवर्क 90 से अधिक देशों तक फैला हुआ है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक इस स्टॉक ने 36% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 11:57 AM
इंडिया गेट की दुनियाभर में गूंज, KRBL की 13% की छलांग, Q1 मुनाफा 74% उछला

छोटी कंपनियों के शेयरों (स्मॉलकैप) में शुमार KRBL का आज (8 अगस्त, 2025) शेयर दोपहर तक 13% उछलकर ₹419 प्रति शेयर पर पहुंच गया। यह उछाल कंपनी के अप्रैल-जून तिमाही (Q1 FY26) के शानदार नतीजों की वजह से आया। साल 2025 की शुरुआत से अब तक इस स्टॉक ने 36% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की है, जबकि इसी अवधि में निफ्टी 50 सिर्फ 3% ही बढ़ पाया।

मुनाफे में भारी उछाल

KRBL ने Q1 में पिछले साल के मुकाबले 74% ज्यादा मुनाफा कमाया। नेट प्रॉफिट ₹151 करोड़ पर पहुंचा, जो 2024 की समान तिमाही में ₹86 करोड़ था। कंपनी की कमाई (रेवेन्यू) भी 32% बढ़कर ₹1,584 करोड़ हुई। कारोबारी दक्षता भी बेहतर रही। ऑपरेटिंग मार्जिन (EBITDA) 64% लंघकर ₹193 करोड़ हुआ और मार्जिन 9.8% से बढ़कर 12.2% हो गया।

कामयाबी के पीछे की वजहें

KRBL को Q1 में एक्सपोर्ट से होने वाली आमदनी में 98% का उछाल देखा गया। यह बढ़त मुख्य रूप से विदेशों में "प्राइवेट लेबल" ब्रांड्स (ग्राहकों के लिए कस्टमाइज्ड उत्पाद) की बढ़ती मांग की वजह से हुई। घरेलू बाजार भी पीछे नहीं रहा। यहां रेवेन्यू में 15% की स्वस्थ बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी का दावा है कि उसकी इंडिया गेट ब्रांड दुनिया की नंबर-1 बासमती ब्रांड है और उसका नेटवर्क 90 से अधिक देशों तक फैला हुआ है।

डिविडेंड और कंपनी की ताकत

KRBL ने 17 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है, जिस दिन तक शेयर खरीदने वाले निवेशकों को FY25 का फाइनल डिविडेंड मिलेगा। साथ ही, कंपनी ने अपने इन्वेंटरी लेवल में कमी (₹2,953 करोड़, पिछले साल के ₹3,688 करोड़ से) लाकर बैलेंस शीट को मजबूत किया है। KRBL के पास भारत में चावल के लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नेटवर्क है और घरेलू बाजार में इसके 850 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

