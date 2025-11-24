पहली बार AI से जुड़ी कंपनी का आ रहा आईपीओ, सेबी ने दी हरी झंडी
एआई सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी- फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ को सेबी ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी अमागी मीडिया लैब्स और स्टेंट मैन्युफैक्चरर सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज को भी आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है।
भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी- फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ को सेबी ने मंजूरी दे दी है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 4,900 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी अमागी मीडिया लैब्स और स्टेंट मैन्युफैक्चरर सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज को भी आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है। आइए आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं।
फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ
फ्रैक्टल अपने आईपीओ के माध्यम से कुल 4,900 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। इश्यू के तहत 1,279.3 करोड़ रुपये के नए शेयर और 3,620.7 करोड़ रुपये के मौजूदा शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफस) शामिल है। इस वर्ष अगस्त में सेबी के पास दाखिल ड्राफ्ट पेपर के अनुसार वैश्विक वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक टीपीजी समूह की सहयोगी कंपनी टीपीजी फेट होल्डिंग्स, 25.67 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ फ्रैक्टल में सबसे बड़ी शेयरधारक है। इसके बाद हिस्सेदारी में जीएलएम फैमिली ट्रस्ट (15.7 प्रतिशत) और ब्रिटिश निजी इक्विटी फर्म अपैक्स पार्टनर्स के स्वामित्व वाली क्विनाग बिडको (18.78 प्रतिशत) का स्थान है।
फ्रैक्टल एनालिटिक्स की बात करें तो Fractal.ai और Fractal अल्फाके दो प्रमुख सेगमेंट के तहत एआई समाधान प्रदान करती है। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई राशि में से 264.9 करोड़ रुपये का उपयोग अपनी सहायक कंपनी Fractal यूएसए के ऋणों के री-पेमेट के लिए करेगी। कंपनी का मानना है कि इससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वैश्विक स्तर पर एआई सेवाओं व उत्पादों—विशेषकर Cogentiq प्लेटफॉर्म—के विस्तार में मदद मिलेगी।
दो और कंपनियां लिस्टिंग को तैयार
सेबी ने दो और कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अमागी मीडिया लैब्स का प्रस्तावित इश्यू 1,020 करोड़ रुपये के ताजा शेयरों और 3.41 करोड़ इक्विटी शेयरों के ओएफएस का मिश्रण है। वहीं, हृदयरोग में इस्तेमाल होने वाले स्टेंट की मैन्युफैक्चरिंग सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज का आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश पर आधारित है। इसके तहत शारदा ट्रस्ट, समारा कैपिटल, कोटक प्री-आईपीओ कोष और एनएचपीईए स्पार्कल होल्डिंग 2.76 करोड़ शेयर बेचेंगे। तीनों कंपनियों के शेयरों को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है।