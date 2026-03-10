भारत के ऐतिहासिक IPO पर ईरान-अमेरिका जंग का असर, कंपनी ने बदल दी लॉन्चिंग की तारीख

एक्सईडी एक्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ने अपने 1.2 करोड़ डॉलर के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए पहले तय की गई छह मार्च की तारीख से बदलकर 16 मार्च कर दिया है।

First GIFT City IPO: ईरान की अमेरिका और इजराइल से छिड़ी जंग ने शेयर बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। इस अस्थिर माहौल का असर भारत के एक ऐतिहासिक आईपीओ पर भी पड़ा है। दरअसल, सीनियर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने वाली कंपनी XED एक्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ने भी आईपीओ लॉन्चिंग का अपना इरादा बदल लिया है। XED एक्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ने अपने आईपीओ के लिए पहले तय की गई छह मार्च की तारीख से बदलकर 16 मार्च कर दिया है।

क्या है डिटेल? कंपनी का 10 से 10.5 डॉलर प्रति शेयर के मूल्य दायरे वाला यह आईपीओ 16 मार्च को खुलकर 24 मार्च को बंद होगा। एक्सईडी ने आईपीओ से 1.2 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटाने का लक्ष्य रखा है। आईपीओ के लिए दुनिया भर के प्रवासी भारतीय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और संस्थागत निवेशक बोली लगा सकेंगे। कंपनी के शेयर एनएसई में इंटरनेशनल एक्सचेंज और गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे।

क्यों है ऐतिहासिक आईपीओ? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में होने वाली यह पहली शेयर बिक्री होगी। कंपनी का यह आईपीओ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के नियमों के तहत लाया जा रहा है। इस इश्यू में केवल वे निवेशक हिस्सा ले सकेंगे जो आईएफएससीए के नियमों के अंतर्गत पात्र हैं। बता दें कि गिफ्ट सिटी देश के भीतर ही एक विदेशी एक्सचेंज की तरह काम करता है। वहां लेनदेन डॉलर में होता है और आईपीओ लाने का मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेशकों को लुभाना है। यह कंपनी वर्तमान में भारत, पश्चिम एशिया और अमेरिका सहित 25 से अधिक देशों में सर्विस प्रोवाइड करती है।

क्या होगा पैसे का? एक्सईडी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक जॉन कैलेलिल के मुताबिक आईपीओ से जुटाए गए रकम का इस्तेमाल ग्लोबली विस्तार पर किया जाना है। उन्होंने कहा- हम ग्लोबली विस्तार में तेजी लाने, विश्वविद्यालय साझेदारी को गहरा करने और प्रमुख बाजारों में वितरण क्षमताओं में निवेश करने के लिए पूंजी जुटा रहे हैं।

बता दें कि 2018 में स्थापित XED भारत, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी अमेरिका सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है और इसने फॉर्च्यून 500 कंपनियों के व्यक्तियों सहित 15,000 से अधिक अधिकारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। यह कंपनी नेतृत्व, रणनीति, डिजिटल परिवर्तन और उभरती टेक्नोलॉजी पर केंद्रित कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए 17 प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करती है। कंपनी EBITDA और PAT दोनों स्तरों पर लाभ कमा रही है।

ईरान- इजराइल और अमेरिका की जंग