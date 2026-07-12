Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बुलेट ट्रेन पर आया सबसे बड़ा अपडेट! इस दिन दौड़ेगी भारत की पहली हाई-स्पीड ट्रेन

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है
  • मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला सेक्शन अगले साल सूरत-बिलीमोरा के बीच शुरू होगा, जबकि पूरे रूट को चरणबद्ध तरीके से 2027 तक चालू करने की योजना है
बुलेट ट्रेन पर आया सबसे बड़ा अपडेट! इस दिन दौड़ेगी भारत की पहली हाई-स्पीड ट्रेन

देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार अब धीरे-धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट देते हुए बताया है कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला हिस्सा 2027 में शुरू किया जाएगा। यह भारत के रेलवे इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिससे देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की शुरुआत होगी। सरकार की योजना इस पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ शुरू करने की बजाय फेज-वाइज (चरणबद्ध तरीके) से चालू करने की है, ताकि यात्रियों को जल्द से जल्द इसका फायदा मिल सके।

ये भी पढ़ें:82 रुपये के शेयर को खरीदने की मची लूट, मुनाफे में 27% का आया है उछाल
ये भी पढ़ें:शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी यह कंपनी, लिस्टिंग के 7वें दिन ही ऐलान

रेल मंत्री के अनुसार, सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू होगा। इसके बाद क्रमशः वापी-सूरत, वापी-अहमदाबाद, अहमदाबाद-ठाणे और आखिर में अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा रूट चालू किया जाएगा, यानी आने वाले सालों में एक-एक सेक्शन खुलता जाएगा और आखिरकार पूरा मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर यात्रियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने भी इस घोषणा को साझा करते हुए कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब अपने अगले महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है।

अश्विनी वैष्णव ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया कि आने वाले समय में हैदराबाद देश का हाई-स्पीड रेल हब बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को जोड़ने वाले तीन नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इनमें पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दक्षिण भारत में तेज रफ्तार रेल नेटवर्क का बड़ा विस्तार होगा।

रेल मंत्री ने बताया कि इन हाई-स्पीड ट्रेनों के शुरू होने के बाद यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए हैदराबाद से पुणे का सफर लगभग 2 घंटे, हैदराबाद से मुंबई करीब 2 घंटे 50 मिनट, हैदराबाद से अमरावती लगभग 1 घंटा 10 मिनट, हैदराबाद से चेन्नई करीब 3 घंटे और हैदराबाद से बेंगलुरु लगभग 2 घंटे 35 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तेलंगाना के लिए 5,400 करोड़ रुपये का रेलवे बजट दिया गया है, जिससे राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है। इसके अलावा देशभर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। अब तक 261 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा किया जा चुका है, जबकि सिकंदराबाद, बेगमपेट और हाईटेक सिटी जैसे बड़े स्टेशनों पर भी तेजी से काम चल रहा है।

ये भी पढ़ें:डिमांड में है मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो वाला यह शेयर, सोमवार को भी होगी हलचल?
ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 506 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले शुक्रवार को

भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जापान की शिंकान्सेन तकनीक पर आधारित है और इसे देश के परिवहन ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। अगर तय समय के अनुसार काम पूरा होता है, तो 2027 से भारतीय यात्रियों को पहली बार 300 किमी. प्रति घंटे से अधिक रफ्तार वाली ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ यात्रा तेज और आरामदायक होगी, बल्कि भारत वैश्विक हाई-स्पीड रेल नेटवर्क वाले देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,