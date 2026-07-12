बुलेट ट्रेन पर आया सबसे बड़ा अपडेट! इस दिन दौड़ेगी भारत की पहली हाई-स्पीड ट्रेन

देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार अब धीरे-धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट देते हुए बताया है कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला हिस्सा 2027 में शुरू किया जाएगा। यह भारत के रेलवे इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिससे देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की शुरुआत होगी। सरकार की योजना इस पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ शुरू करने की बजाय फेज-वाइज (चरणबद्ध तरीके) से चालू करने की है, ताकि यात्रियों को जल्द से जल्द इसका फायदा मिल सके।

रेल मंत्री के अनुसार, सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू होगा। इसके बाद क्रमशः वापी-सूरत, वापी-अहमदाबाद, अहमदाबाद-ठाणे और आखिर में अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा रूट चालू किया जाएगा, यानी आने वाले सालों में एक-एक सेक्शन खुलता जाएगा और आखिरकार पूरा मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर यात्रियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने भी इस घोषणा को साझा करते हुए कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब अपने अगले महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है।

अश्विनी वैष्णव ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया कि आने वाले समय में हैदराबाद देश का हाई-स्पीड रेल हब बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को जोड़ने वाले तीन नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इनमें पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दक्षिण भारत में तेज रफ्तार रेल नेटवर्क का बड़ा विस्तार होगा।

रेल मंत्री ने बताया कि इन हाई-स्पीड ट्रेनों के शुरू होने के बाद यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए हैदराबाद से पुणे का सफर लगभग 2 घंटे, हैदराबाद से मुंबई करीब 2 घंटे 50 मिनट, हैदराबाद से अमरावती लगभग 1 घंटा 10 मिनट, हैदराबाद से चेन्नई करीब 3 घंटे और हैदराबाद से बेंगलुरु लगभग 2 घंटे 35 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तेलंगाना के लिए 5,400 करोड़ रुपये का रेलवे बजट दिया गया है, जिससे राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है। इसके अलावा देशभर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। अब तक 261 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा किया जा चुका है, जबकि सिकंदराबाद, बेगमपेट और हाईटेक सिटी जैसे बड़े स्टेशनों पर भी तेजी से काम चल रहा है।