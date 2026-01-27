Hindustan Hindi News
India-EU ट्रेड डील का असर, आधा दर्जन कंपनियों के शेयरों में उछाल, 12% तक बढ़ा भाव

संक्षेप:

गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयरों की कीमतों में आज मंगलवार को 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 585 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

Jan 27, 2026 12:47 pm IST
India EU Trade Deal: भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को इस डील का ऐलान किया है। लम्बे समय से यह डील रुका हुआ था। इस डील को दोनों पक्षों के प्रमुख नेता ‘mother of all trade deals’ कह रहे हैं। इस डील का असर भी आज दिखने लगा। 27 जनवरी को शेयर बाजार में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, भारत और यूपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 18 साल से रुका हुआ था।

किन कंपनियों के शेयरों में तेजी?

गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयरों की कीमतों में आज मंगलवार को 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 585 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। आज दिन में केपीआर मिल के शेयरों में भी उछाल दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत बढ़ा है।

वेल्सपन लिविंग के शेयरों की कीमतों में 3.5 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसके बाद बीएसई में स्टॉक का भाव 125.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। वर्धमान टेक्सटाइल के शेयर 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 422 रुपये और ट्रिडेंट के शेयर 4 प्रतिशत की उछाल के साथ 26.42 रुपये के इंट्रा-डे हाई पहुंच गए थे।

अवंति फीड्स के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों में 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयरों का भाव 12 प्रतिशत बढ़ा है।

भारत के लिए क्यों खास है यह डील

मौजूदा समय में डोनाल्ड ट्रंप का रुख जिस तरह का है उससे भारत को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन का मार्केट भारत की कंपनियों के लिए एक बेहतर रास्ता खोल सकता है। खरीद के मामले में यूरोपियन यूनियन के बड़ा बाजार है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
