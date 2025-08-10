दहाड़ रहा है भारत का डिफेंस सेक्टर, प्रोडक्शन ₹1.50 लाख करोड़ रुपये पहुंचा, इन शेयरों पर रखें नजर

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1,50,590 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर डिफेंस प्रोडक्शन में 18 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। एक साल पहले 1.27 लाख करोड़ रुपये का प्रोडक्शन हुआ था।

Defence Production: भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। ताजा आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1,50,590 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर डिफेंस प्रोडक्शन में 18 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। एक साल पहले 1.27 लाख करोड़ रुपये का प्रोडक्शन हुआ था। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को यह जानकारी दी। डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि 2019-20 के दौरान भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपये रहा था। तब से अबतक डिफेंस प्रोडक्शन में 90 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

क्या कुछ लिखा है राजनाथ सिंह ने? राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डिफेंस प्रोडक्शन 1,50,590 करोड़ रुपये रहा है। राजनाथ सिंह ने लिखा,“सालाना आधार पर 18 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक वित्त वर्ष पहले डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ रुपये रहा है। 2019-20 की तुलना में डिफेंस प्रोडक्शन 90 प्रतिशत बढ़ा है। तब 79,071 करोड़ रुपये का डिफेंस प्रोडक्शन होता था।”

रक्षा मंत्री ने डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर को सफलता का क्रेडिट दिया है। उन्होंने कहा कि बढ़ता डिफेंस प्रोडक्शन भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को दर्शाता है।

ऑपरेशन सिंदूर में दिखा भारत के डिफेंस प्रोडक्शन की झलक पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डिफेंस प्रोडक्शन की क्षमता को देखा। चाहे आकाश मिसाइल हो या फिर ब्रह्मोस इन सबके प्रदर्शन दुनिया भर के देशों का ध्यान भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की ओर खींचा है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घरेलू शेयर बाजारों में लिस्टेड डिफेंस कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिली थी। ऐसे में बढ़ते प्रोडक्शन को देखते हुए डिफेंस सेक्टर की कंपनियों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।

इन डिफेंस कंपनियों के शेयरों पर रखें नजर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डाटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड, यूनिमेक एयरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, निबे लिमिटेड, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियों पर नजर बनाए रखें। आने वाले सालों में इन डिफेंस कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है।