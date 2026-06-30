पेट्रोल और डीजल पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ग्राहकों पर भी पड़ेगा असर?

अमेरिका और ईरान के बीच नरमी के बीच भारत सरकार ने ईंधन निर्यात शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ करों (विंडफॉल टैक्स) में कमी की है जबकि पेट्रोल निर्यात पर शुल्क में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, इसका सीधा असर ग्राहकों पर नहीं बल्कि तेल कंपनियों पर पड़ेगा।

डीजल के निर्यात पर कितनी कटौती डीजल निर्यात पर शुल्क 14 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जबकि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर शुल्क 12.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 7.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी।

कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट बता दें कि कच्चे की कीमतें 126 डॉलर प्रति बैरल के उच्चतम स्तर से तेजी से गिर गई हैं क्योंकि जियो-पॉलिटिक्स टेंशन कम होने और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का आवागमन फिर से शुरू होने से आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान की आशंकाएं कम हो गई हैं। अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 2026 में 84.50 डॉलर प्रति बैरल रहेगी जबकि पिछले महीने यह 90.44 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान था।

विंडफॉल टैक्स क्या है? विंडफॉल वह टैक्स है, जिसे सरकार उन कंपनियों से वसूलती है जिन्हें किसी खास वजह, जैसे युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी या वैश्विक संकट के कारण मुनाफा हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो जब कंपनियों की कमाई अचानक बढ़ जाती है, तो सरकार उस अतिरिक्त मुनाफे का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेती है। सरकार का मकसद घरेलू बाजार में पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्थानीय आपूर्ति को प्राथमिकता देना होता है।

अस्थायी प्रतिबंध वापस लिए इससे पहले, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर इस महीने के मध्य में लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से पहली जुलाई से पहले की तरह पेट्रोल-डीजल की खरीद की जा सकेगी।