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पेट्रोल और डीजल पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ग्राहकों पर भी पड़ेगा असर?

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कमी की है
  • वहीं, पेट्रोल निर्यात पर शुल्क में बढ़ोतरी दर्ज की गई है
पेट्रोल और डीजल पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ग्राहकों पर भी पड़ेगा असर?

अमेरिका और ईरान के बीच नरमी के बीच भारत सरकार ने ईंधन निर्यात शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ करों (विंडफॉल टैक्स) में कमी की है जबकि पेट्रोल निर्यात पर शुल्क में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, इसका सीधा असर ग्राहकों पर नहीं बल्कि तेल कंपनियों पर पड़ेगा।

डीजल के निर्यात पर कितनी कटौती

डीजल निर्यात पर शुल्क 14 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जबकि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर शुल्क 12.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 7.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी।

कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट

बता दें कि कच्चे की कीमतें 126 डॉलर प्रति बैरल के उच्चतम स्तर से तेजी से गिर गई हैं क्योंकि जियो-पॉलिटिक्स टेंशन कम होने और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का आवागमन फिर से शुरू होने से आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान की आशंकाएं कम हो गई हैं। अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 2026 में 84.50 डॉलर प्रति बैरल रहेगी जबकि पिछले महीने यह 90.44 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान था।

विंडफॉल टैक्स क्या है?

विंडफॉल वह टैक्स है, जिसे सरकार उन कंपनियों से वसूलती है जिन्हें किसी खास वजह, जैसे युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी या वैश्विक संकट के कारण मुनाफा हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो जब कंपनियों की कमाई अचानक बढ़ जाती है, तो सरकार उस अतिरिक्त मुनाफे का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेती है। सरकार का मकसद घरेलू बाजार में पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्थानीय आपूर्ति को प्राथमिकता देना होता है।

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अस्थायी प्रतिबंध वापस लिए

इससे पहले, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर इस महीने के मध्य में लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से पहली जुलाई से पहले की तरह पेट्रोल-डीजल की खरीद की जा सकेगी।

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सरकार ने 12 जून के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें एक गाड़ी को रोजाना 200 लीटर डीजल बेचने की सीमा तय की गई थी। इसके साथ ही औद्योगिक, कॉमर्शियल और संस्थागत ग्राहकों पर खुदरा ईंधन बेचने वाले पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने पर पाबंदी लगाई गई थी। ये पाबंदियां वैश्विक आपूर्ति बाधित होने के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लगाई गई थीं।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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