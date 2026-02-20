Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कच्चे तेल से प्राकृतिक गैस तक, कोर सेक्टर के ग्रोथ में आई बड़ी गिरावट

Feb 20, 2026 06:47 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आठ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के ग्रोथ रेट में गिरावट आई है। जनवरी महीने में यह ग्रोथ घटकर चार प्रतिशत रह गई। आठ कोर सेक्टरों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं।

कच्चे तेल से प्राकृतिक गैस तक, कोर सेक्टर के ग्रोथ में आई बड़ी गिरावट

India core sector: देश के आठ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के ग्रोथ रेट में गिरावट आई है। जनवरी महीने में कोर सेक्टर की ग्रोथ घटकर चार प्रतिशत रह गई। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली। इन सेक्टर्स की वृद्धि दर एक साल पहले जनवरी 2025 में 5.1 प्रतिशत थी जबकि दिसंबर 2025 में यह 4.7 प्रतिशत रही थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वृद्धि की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है लेकिन स्टील और सीमेंट जैसे निर्माण से जुड़े क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन ने इसे सहारा दिया।

कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। जनवरी में कच्चे तेल का उत्पादन सालाना आधार पर 5.8 प्रतिशत घट गया जबकि प्राकृतिक गैस उत्पादन में 5 प्रतिशत की गिरावट आई। अप्रैल से जनवरी की अवधि में कच्चे तेल का उत्पादन 2.1 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस उत्पादन 3.4 प्रतिशत घटा है। बता दें कि निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस्पात उत्पादन सालाना आधार पर 9.9 प्रतिशत जबकि सीमेंट उत्पादन में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में बिजली उत्पादन 3.8 प्रतिशत बढ़ा और उर्वरक उत्पादन में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोयला उत्पादन भी जनवरी 2025 की तुलना में 3.1 प्रतिशत बढ़ा। रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन जनवरी में लगभग स्थिर रहा और सूचकांक स्तर 147.2 पर बना रहा। वहीं चालू वित्त वर्ष में अब तक इसमें केवल 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है।

आठ कोर सेक्टर के मायने

आठ कोर सेक्टरों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। इन आठ क्षेत्रों का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) में लगभग 40.27 प्रतिशत वेटेज है। इसके संयुक्त सूचकांक (ICI) देश की औद्योगिक गतिविधियों का अहम संकेतक माना जाता है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी के पास ₹3928 करोड़ के ऑर्डर, शेयर ने लगाई लंबी छलांग
ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग के इंतजार के बीच 10% बढ़ा डीए, इन कर्मचारियों को बड़ा फायदा
ये भी पढ़ें:अमेरिकी कंपनी से ऑर्डर मिलने की खबर, इस शेयर ने अचानक निवेशकों को चौंकाया

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनाविस ने इन आंकड़ों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उच्च आधार प्रभाव के बावजूद इस्पात और सीमेंट में क्रमशः 9.9 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह केंद्र सरकार के नेतृत्व में और राज्यों के योगदान से अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए मजबूत निवेश को दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था में आवास गतिविधियों में वृद्धि को भी दर्शाता है, जो स्थिर प्रतीत होती है। बता दें कि फरवरी महीने में पेश बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस में रखा गया था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,