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2 महीने के हाई पर कोर सेक्टर के आंकड़े, सीमेंट समेत इस सेक्टर ने दी रफ्तार

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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इस्पात, सीमेंट और बिजली के बेहतर प्रदर्शन से अप्रैल में आठ प्रमुख उद्योगों की उत्पादन वृद्धि दो महीने के उच्चतम स्तर 1.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस माह के दौरान कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई।

2 महीने के हाई पर कोर सेक्टर के आंकड़े, सीमेंट समेत इस सेक्टर ने दी रफ्तार

अप्रैल महीने के कोर सेक्टर के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस्पात, सीमेंट और बिजली के बेहतर प्रदर्शन से अप्रैल में आठ प्रमुख उद्योगों की उत्पादन वृद्धि दो महीने के उच्चतम स्तर 1.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। पिछले वर्ष इसी महीने में आठ उद्योगों में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे पहले, मार्च में वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत थी। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल माह के दौरान कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन में अप्रैल में क्रमशः 6.2 प्रतिशत, 9.4 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की निदेशक (अर्थशास्त्र) मेघा अरोड़ा ने कहा कि अप्रैल में उद्योगों के बेहतर प्रदर्शन से आगामी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि लगभग पांच प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में बुनियादी उद्योगों का योगदान 40.27 प्रतिशत है। अरोड़ा ने कहा कि इंडिया रेटिंग्स को उम्मीद है कि कमजोर तुलनात्मक आधार और उर्वरक उत्पादन में संभावित सुधार के कारण मई, 2026 में लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ बुनियादी उद्योगों में सुधार जारी रहेगा। इक्रा के वरिष्ठ अर्थशास्त्री राहुल अग्रवाल ने कहा कि इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन को छोड़कर, आठ में से पांच क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। इससे पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित हुई है।

जीडीपी में गिरावट का अनुमान

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिम एशिया संकट से वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक झटकों का हवाला देते हुए 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.6 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, भारत अब भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम एशिया संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक और झटका दिया है जिससे वृद्धि धीमी हुई है, मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है और अनिश्चितता उत्पन्न हुई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2027 में देश की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत हो सकती है।

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इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताते हुए कहा कि मांग और आपूर्ति दोनों में सुस्ती और वैश्विक अनिश्चितताएं इसकी प्रमुख वजह होंगी। रेटिंग एजेंसी का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान से कम है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति दर 4.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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