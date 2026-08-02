Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिना पैसों के कारोबार! भारत-चीन के बीच फिर शुरू हुआ पुराना व्यापार, आखिर 6 साल से क्यों बंद था ये रूट?

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • 6 साल बाद हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला दर्रे से भारत-चीन के बीच पारंपरिक सीमा व्यापार फिर शुरू हो गया है
  • यह ऐतिहासिक सिल्क रूट कोविड-19 और सीमा तनाव के कारण 2020 से बंद था
  • अब इस व्यापार से सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार, पर्यटन और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा
india china shipki la silk route trade
6 साल बाद खुला भारत-चीन का ऐतिहासिक सिल्क रूट

करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और चीन के बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकी ला (Shipki La) दर्रे से पारंपरिक सीमा व्यापार एक बार फिर शुरू हो गया है। कोविड-19 महामारी और सीमा पर बढ़े तनाव के कारण साल 2020 में इस ऐतिहासिक व्यापार मार्ग को बंद कर दिया गया था। अब इसके दोबारा खुलने से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार, व्यापार और पर्यटन के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:Voda-आइडिया के शेयर पर सोमवार को रहेगी नजर, आपका है दांव?
ये भी पढ़ें:6वीं बार बोनस शेयर दे रहा है पेनी स्टॉक, इस बार मिलेंगे 7 शेयर फ्री

30 नवंबर तक खुला रहेगा यह व्यापारिक मार्ग

करीब 3,930 मीटर की ऊंचाई पर सतलुज घाटी में स्थित शिपकी ला दर्रा सदियों पुराने सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। इस साल यह व्यापारिक मार्ग 30 नवंबर तक खुला रहेगा, जिससे स्थानीय व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और पर्यटन उद्योग को सीधा फायदा मिलने की संभावना है।

बार्टर सिस्टम के तहत कारोबार

इस व्यापार की सबसे खास बात यह है कि यहां आज भी बार्टर सिस्टम (वस्तु विनिमय) के तहत कारोबार होता है, यानी यहां सामान के बदले सामान का आदान-प्रदान किया जाता है, न कि नकद लेनदेन। भारतीय व्यापारी अपना माल सड़क मार्ग से सीमा तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद सामान को खच्चरों और अन्य भारवाहक जानवरों के जरिए तिब्बत की ओर तय स्थान तक ले जाया जाता है।

72 घंटे के अंदर भारत लौटना अनिवार्य

व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए बने छुप्पन ट्रेड मार्ट (Chhuppan Trade Mart) का उद्घाटन भी किया गया है। यहां कस्टम क्लियरेंस और व्यापारियों का पंजीकरण किया जाएगा। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में केवल रजिस्टर्ड व्यापारियों को ही अनुमति मिलेगी। उन्हें सीमा पार व्यापार पूरा करके 72 घंटे के अंदर भारत लौटना अनिवार्य होगा।

आयात-निर्यात में क्या होगा शामिल?

इस व्यापार व्यवस्था के तहत भारत से सूखे मेवे, मसाले, चाय, कॉफी, अनाज, हथकरघा उत्पाद, तांबे के बर्तन, प्रोसेस्ड फूड और औषधीय जड़ी-बूटियां निर्यात की जा सकेंगी। वहीं, तिब्बत से पश्मीना, कच्ची ऊन, याक के बाल, भेड़ की खाल, कालीन, चाइना क्ले और पारंपरिक हर्बल उत्पाद भारत लाए जा सकेंगे। हालांकि, इस बार घोड़े, बकरी और भेड़ जैसे जीवित पशुओं के व्यापार की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि जिले में अभी क्वारंटीन की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

ये भी पढ़ें:6वीं बार बोनस शेयर दे रहा है पेनी स्टॉक, इस बार मिलेंगे 7 शेयर फ्री
ये भी पढ़ें:शेयर बाजार की ट्रेडिंग टाइमिंग में बड़ा बदलाव, निवेशकों के लिए जानना जरूरी

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट का मानना है कि शिपकी ला व्यापार मार्ग का दोबारा खुलना सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और भारत-चीन के बीच पारंपरिक सीमा व्यापार को नई गति मिलेगी। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय वार्ताओं के बाद यह कदम रिश्तों में नरमी का संकेत भी माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में सीमावर्ती व्यापार और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को इससे नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business Latest News Business News Business News In Hindi
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।