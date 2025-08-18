भारत की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा... इंडियन इकोनॉमी पर रघुराम राजन की चेतावनी

Raghuram Rajan on Indian Economy: आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। रघुराम राजन ने कहा कि भारत को विकास की गति बढ़ाने के लिए सुधारों की एक पूरी नई पीढ़ी की जरूरत है।

Raghuram Rajan on Indian Economy: आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। रघुराम राजन ने कहा कि भारत को विकास की गति बढ़ाने के लिए सुधारों की एक पूरी नई पीढ़ी की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अत्यधिक ब्यूरोक्रेसी निवेश को रोक रही है। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक 50 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए बड़े सुधारों की जरूरत होगी। राजन के अनुसार, भारत की ब्यूरोक्रेसी कई बार 'अत्यधिक सक्रिय' रहती है, जिससे न केवल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रभावित होता है बल्कि निवेशकों का भरोसा भी कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो उद्यमियों और कंपनियों को सहज माहौल प्रदान करें।

क्या है डिटेल राजन ने सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "भारत की नौकरशाही थोड़ी अधिक सक्रिय है। हमें लालफीताशाही को थोड़ा और कम करने की जरूरत है।" उन्होंने आगे कहा, "राज्य इसमें लगे हुए हैं, केंद्र ने एक आयोग का वादा किया है जो लालफीताशाही को कम करेगा। लेकिन हमें यह सब कल ही करना होगा।" रघुराम राजन का मानना है कि भारत को अगले स्तर तक ले जाने के लिए नेक्स्ट-जेनरेशन रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और कौशल विकास को प्राथमिकता देना शामिल है। इसके साथ ही, उन्होंने ज़ोर दिया कि अगर भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बनना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में भी तेज़ी से सुधार करना होगा। राजन ने यह भी कहा कि केवल बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) को भी सहारा देना होगा, क्योंकि यही सेक्टर रोजगार सृजन का सबसे बड़ा स्रोत है।