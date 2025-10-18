Hindustan Hindi News
रेयर अर्थ के लिए रूस से साझेदारी करेगा भारत, चीन पर निर्भरता घटाने की तैयारी

संक्षेप: चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मेटल्स की सप्लाई पर नियंत्रण बढ़ाने के बाद अब भारतीय कंपनियां रूस के नजदीक आ रही हैं। बता दें कि भारत ने 2023-24 में लगभग 2,270 टन रेयर अर्थ मेटल्स और यौगिकों का आयात किया, जो साल-दर-साल लगभग 17% अधिक है। 

Sat, 18 Oct 2025 11:30 AMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मेटल्स की सप्लाई पर नियंत्रण बढ़ाने के बाद अब भारतीय कंपनियां रूस के नजदीक आ रही हैं। ईटी की खबर के मुताबिक ये कंपनियां रूस से साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि भारत और रूस के बीच इस दिशा में शुरुआती बातचीत चल रही है। इस कदम का मकसद देश में रेयर अर्थ मैग्नेट्स और अन्य अहम खनिजों की आपूर्ति को मजबूत करना है। बता दें कि भारत ने 2023-24 में लगभग 2,270 टन रेयर अर्थ मेटल्स और यौगिकों का आयात किया, जो साल-दर-साल लगभग 17% अधिक है। इनमें से 65% से अधिक आपूर्ति चीन से आई।

इन कंपनियों को मिली जिम्मेदारी

भारत सरकार ने Lohum और Midwest जैसी कंपनियों को रूस की खनिज विशेषज्ञ कंपनियों के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, रूस की सरकारी कंपनियां जैसे Nornickel और Rosatom इस साझेदारी के लिए संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं। सूत्र के मुताबिक सरकार ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR), इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (धनबाद) और इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी (भुवनेश्वर) जैसे अनुसंधान संस्थानों को भी रूसी कंपनियों की उपलब्ध प्रोसेसिंग तकनीकों का मूल्यांकन करने के लिए कहा है।

रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में रूस के प्रयास

अगर ईटी सूत्रों की मानें तो रूस ने हाल के वर्षों में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग की उन्नत तकनीकें विकसित की हैं, जो वर्तमान में कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल की जा रही हैं। अब रूस चाहता है कि भारत के साथ मिलकर इन तकनीकों का व्यावसायिक स्तर पर विस्तार किया जाए। बता दें क चीन इस समय वैश्विक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग मार्केट का करीब 90% हिस्सा नियंत्रित करता है। इस महीने की शुरुआत में चीन ने अपने रेयर अर्थ निर्यात प्रतिबंधों का दायरा और बढ़ा दिया। इसका असर भारत समेत कई देशों के उद्योगों पर पड़ा है।

इनमें ऑटोमोबाइल, ऊर्जा और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भारत रूस के साथ तकनीकी और आपूर्ति सहयोग को आगे बढ़ाता है, तो इससे देश को क्रिटिकल मिनरल्स की आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी और चीन पर निर्भरता कम होगी।

