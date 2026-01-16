भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, दीं 21 लाख नौकरियां

संक्षेप: भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यह सालाना 12-15 फीसदी की दर से बढ़ रहा। लॉन्च के बाद से स्टार्टअप की संख्या 400 से बढ़कर 2 लाख को पार कर गई है। इस इकोसिस्टम में 120 यूनिकॉर्न हैं, जिनकी कुल वैल्यू 350 अरब डॉलर से ज्यादा है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के दस साल पूरे हो चुके हैं। 16 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई यह पहल भारत के आर्थिक बदलाव का जरूरी स्तंभ बनकर उभरे हैं। बीते एक दशक में भारत नौकरी मांगने वालों के बजाए नौकरी देने वालों का देश बनने की राह पर अग्रसर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यह सालाना 12-15 फीसदी की दर से बढ़ रहा। लॉन्च के बाद से स्टार्टअप की संख्या 400 से बढ़कर 2 लाख को पार कर गई है। इस इकोसिस्टम में 120 यूनिकॉर्न (ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यू 1 अरब डॉलर से ज्यादा है) हैं, जिनकी कुल वैल्यू 350 अरब डॉलर से ज्यादा है।

21 लाख से ज्यादा नौकरियां डीपीआईआईईटी की रिपोर्ट के अनुसार देश के स्टार्टअप्स ने 21 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं, जिसमें अकेले 2025 में 44000 से ज्यादा नए स्टार्टअप जोड़े गए हैं। 2025 में स्टार्टअप बंद होने की संख्या पांच साल के निचले स्तर पर आ गई। यह संकेत है कि स्टार्टअप क्षेत्र में भी स्थिरता आ रही है।

सरकारी के आंकड़ों के अनुसार भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में संरचनात्मक बदलाव आया है, जिसमें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, रोजगार, पूंजी निवेश में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

छोटे शहरों का भी योगदान रिपोर्ट बताती है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े शहर आर्थिक बदलाव में सबसे आगे रहे हैं, लेकिन लगभग 50% स्टार्टअप छोटे शहरों (टियर-2 और टियर-3) से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि देश के कोने-कोने में लोग अब अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। स्टार्टअप से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

स्टार्टअप्स को मिली सरकारी मदद सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का एक विशेष फंड बनाया जिसने स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा दिया।

स्टार्टअप्स को टैक्स में 3 साल की छूट, आसान नियम और खुद से प्रमाण पत्र देने की सुविधा दी गई।

गांवों में महिलाओं और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए। आगे एआई और डीप टेक पर फोकस अब तक स्टार्टअप इंडिया का ध्यान सामान्य व्यापार और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों पर था। लेकिन अब सरकार का लक्ष्य भविष्य की तकनीक है। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), यानी ऐसी तकनीक जो इंसानों की तरह सोच और समझ सके तथा डीप टेक, इसमें विज्ञान और इंजीनियरिंग की गहरी रिसर्च (जैसे रोबोटिक्स, अंतरिक्ष तकनीक, या नई दवाइयां बनाना) शामिल है। सरकार चाहती है कि भारतीय स्टार्टअप्स केवल ऐप न बनाएं, बल्कि दुनिया के लिए नई तकनीक ईजाद करें। इसका रोडमैप शुक्रवार को जारी हो सकता है।

नए क्षेत्रों में शुरू हो रहे स्टार्टअप्स भारत में अब 1,000 से अधिक रक्षा स्टार्टअप, 380 से ज्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप, लगभग 5000 एग्रीटेक स्टार्टअप और लगभग 900 जेनरेटिव एआई स्टार्टअप हैं।

सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद, क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्यों और आर्थिक सहायता ने इन कंपनियों को उनकी प्रायोगिक परियोजनाओं से निकलकर उन्हें असल में लागू करने तक मदद की है। इसी वजह से स्टार्टअप अब रक्षा, अंतरिक्ष, कृषि और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का हिस्सा बन गए हैं।