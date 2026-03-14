संकट के बीच इन ग्राहकों को नहीं मिलेगा LPG गैस सिलेंडर, सरकार का बड़ा फैसला

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के शॉर्टेज की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि सरकारी तेल कंपनियों को उन उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन या रिफिल देने से भी प्रतिबंधित किया गया है जिनके पास पहले से ही पीएनजी कनेक्शन हैं।

LPG Crisis: घरेलू एलपीजी सिलेंडर के शॉर्टेज की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि उसने संशोधित आपूर्ति आदेश के तहत पाइपलाइन से नेचुरल गैस कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने, लेने या फीलिंग से रोक दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संशोधन के तहत सरकारी तेल कंपनियों को उन उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन या रिफिल देने से भी प्रतिबंधित किया गया है जिनके पास पहले से ही पीएनजी कनेक्शन हैं।

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बता दें कि केंद्र सरकार ने पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (पीएनजी) नेटवर्क के करीब रहने वाले लगभग 60 लाख परिवारों से इस सुविधा को अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास रहने वाले परिवारों को पाइप वाली रसोई गैस अपनाने से लाभ हो सकता है। इससे उन्हें लगातार आपूर्ति मिलेगी। बता दें कि देश में 33.37 करोड़ एलपीजी यूजर हैं और 1.5 करोड़ लोगों को उनके रसोई घर में पीएनजी मिलता है।

सरकार ने क्या कहा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पेट्रोल तथा डीजल की कहीं भी कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण एलपीजी आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय है लेकिन अभी तक कहीं से भी एलपीजी की कमी या उसके खत्म होने की रिपोर्ट नहीं है। गैस सिलेंडर की निरंतर बढ रही पैनिक बुकिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह अभी भी बहुत ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा ," कल जो नंबर हमने आपको लगभग 75 या 76 लाख बुकिंग बताया था वह 88 लाख पहुंच गया है। देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें। जितनी जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल ऑनलाइन माध्यम से ही सिलेंडर की बुकिंग करें और सीधे वितरकों के पास न जायें।

सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए भी एक्शन प्लान बनाया है। लगातार छापेमारी की जा रही है। देश भर में एक हजार से अधिक जगहों पर छापे मारे गये हैं और अचानक जांच की गयी है । लगभग 20 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है और कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है और 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है।