अगस्त में GST कलेक्शन ₹1.86 लाख करोड़, सरकार की हुई बंपर कमाई

Varsha Pathak वार्ताMon, 1 Sep 2025 04:25 PM
GST Collection: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की सकल वसूली अगस्त 2025 में सालाना आधार पर 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,86,315 करोड़ रुपये रही। पिछले साल अगस्त में सकल जीएसटी प्राप्ति 1,74,962 करोड़ रुपये थी। रिफंड के बाद जीएसटी से शुद्ध प्राप्ति अगस्त में 1,66,956 करोड़ रुपये रही जो पिछले साल के 1,50,791 करोड़ रुपये से 10.7 प्रतिशत अधिक है।

क्या है डिटेल

वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, आलोच्य माह में घरेलू बाजार के सौदों से जीएसटी की सकल वसूली 9.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,36,962 करोड़ रुपये रही। इसमें केंद्रीय जीएसटी का योगदान 34,076 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी का 42,854 करोड़ रुपये और आईजीएसटी का योगदान 48,639 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान उपकर की वसूली 11,392 करोड़ रुपये रही। अगस्त में आयात पर आईजीएसटी से सकल प्राप्तियां सालाना आधार पर 1.2 प्रतिशत घटकर 4,9354 करोड़ रुपये रहीं जिनमें उपकर का योगदान 807 करोड़ रुपये रहा।

मास के दौरान घरेलू रिफंड सालाना आधार पर 21.4 प्रतिशत की गिरावट से 11,014 करोड़ रुपये और निर्यात-आयात कारोबार पर रिफंड 17.9 प्रतिशत की गिरावट से 8,346 करोड़ रुपये रहा। इस तरह अगस्त में कुल रिफंड की राशि 19,359 करोड़ रुपये रही जो पिछले साल के इस माह के रिफंड से 19.9 प्रतिशत कम है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त तक के पांच महीनों में जीएसटी से कुल सकल राजस्व प्राप्ति 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10,04,414 करोड़ रुपये और शुद्धि राजस्व प्राप्ति 8.8 प्रतिशत बढ़कर 8,78,096 करोड़ रुपये रही।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
