आजादी के 80 साल: 1947 में खरीदा हुआ सोना आज कितने का होता? आंकड़े कर देंगे हैरान
मुख्य बातें
- आजादी के साल यानी 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ ₹88.62 थी
- लगभग आठ दशक बाद उतनी ही मात्रा की कीमत ₹1.51 लाख से अधिक है
भारत 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जो देश के इतिहास में एक बेहद अहम दिन है। यह अतीत के पन्नों को भी पलटकर देखने का मौका है। अगर अतीत और आज के हिसाब से सोने की कीमतों का ही आकलन करें तो यह समझ आता है कि यह कितना महंगा हो चुका है। हालांकि, जिन लोगों ने सूझबूझ दिखाकर 1947 में सोने की थोड़ी भी खरीदारी कर ली होगी, वैसे लोगों की अगली पीढ़ी या परिवार की बल्ले-बल्ले ही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 दशक में सोना के दाम 1711 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं।
1947 में सोना के भाव
मनीकंट्रोल की खबर में सरकारी आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि आजादी के साल यानी 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ ₹88.62 थी। लगभग आठ दशक बाद उतनी ही मात्रा की कीमत ₹1.51 लाख से अधिक है। सरकारी डेटा से पता चलता है कि सोने की कीमत 1947 में ₹88.62 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 14 अगस्त, 2026 तक ₹1,51,594.68 हो गई है। इसका मतलब है कि सोने की कीमत अब 1947 की कीमत से लगभग 1,711 गुना ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो 1947 की कीमत पर खरीदा गया ₹1,000 का सोना आज लगभग ₹17.1 लाख के सोने के बराबर होगा और यह सिर्फ कीमत में बदलाव के आधार पर है। बता दें कि 79 सालों की इस अवधि में सोने की कीमतों में सालाना लगभग 9.9 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह बढ़ोतरी एक सीधी रेखा में नहीं हुई है।
1950 में सोने की कीमत ₹99.18 प्रति 10 ग्राम थी लेकिन 1964 तक यह गिरकर ₹63.25 हो गई। 1970 तक यह बढ़कर ₹184.50 हो गई और 1980 तक ₹1000 का आंकड़ा पार कर ₹1330 पर पहुंच गई। इसके बाद के दशकों में सोने की रफ्तार काफी तेज हो गई। सोने की औसत कीमत 2000-01 में ₹4,473.60 प्रति 10 ग्राम, 2010-11 में ₹19,227.08 और 2020-21 में ₹48,723.22 थी। 2024-25 में इसकी औसत कीमत ₹75,841.87 थी और 2026 में यह ₹1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई।
चांदी का हाल
चांदी के लिए RBI का तुलनात्मक डेटा 1970-71 से उपलब्ध है। इस दौर में चांदी की कीमत औसतन सिर्फ ₹536.08 प्रति किलोग्राम थी। 14 अगस्त, 2026 तक चांदी की कीमत ₹1,98,461 प्रति किलोग्राम है, जो 1970-71 के स्तर से लगभग 370 गुना अधिक है। चांदी की कीमत 1979-80 में ₹2,000 प्रति किलोग्राम से ऊपर गई और 2011-12 में ₹57,315.87 तक पहुंच गई। इसके बाद 2015-16 तक यह गिरकर ₹36,318.10 हो गई और फिर दोबारा बढ़ने लगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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