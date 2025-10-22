भारत-अमेरिका के बीच बढ़ी ट्रेड डील की उम्मीद, नए शिखर पर पहुंचेगा शेयर बाजार?
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इससे भारतीय शेयर बाजार में तेजी आ सकती है और यह नए शिखर पर पहुंच सकता है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच यह समझौता इस महीने के अंत में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के दौरान घोषित किया जा सकता है।
क्या है डील की डिटेल?
मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डील के तहत भारत पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ को मौजूदा 50% से घटाकर 15-16% तक किया जा सकता है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका, चीन के साथ बढ़ते तनाव और उसके द्वारा रेयर-अर्थ एक्सपोर्ट्स पर सख्ती के चलते अब भारत के साथ एक वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाने की दिशा में गंभीर है।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत इस डील के तहत रूस से तेल आयात में धीरे-धीरे कटौती कर सकता है। भारत यूएस से नॉन-जीएम मक्का आयात कोटा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिससे पोल्ट्री, डेयरी और एथेनॉल उद्योगों को फायदा होगा।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
INVAsset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी ने कहा कि पिछले एक साल से बाजार सीमित दायरे में फंसा हुआ था, जबकि मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतक बेहद मजबूत हैं। यदि यह टैरिफ कटौती लागू होती है, तो यह बाजार के लिए नया ट्रिगर साबित होगी। दासानी ने अनुमान लगाया कि यदि व्यापार समझौते पर सकारात्मक घोषणा होती है, तो निफ्टी अगले 8-9 महीनों में 30,000 के स्तर तक जा सकता है। वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के कृष्णा बठीनी ने कहा कि यदि टैरिफ 15-16% पर आता है तो यह निर्यातकों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बड़ा सकारात्मक कदम होगा। बता दें कि इस साल अब तक विदेशी निवेशक भारतीय इक्विटी बाजार से करीब ₹1.47 लाख करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। हालांकि, अक्टूबर में रुझान बदला है और विदेशी निवेशक अब तक ₹7,362 करोड़ के खरीदार रहे हैं।