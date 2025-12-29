Hindustan Hindi News
Indain industrial production hit 2 year high in nov
2026 से पहले गुड न्यूज, इंडिस्ट्रियल प्रोडक्शन दो साल के उच्चतम स्तर पर

संक्षेप:

माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर महीने में देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर 6.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह जानकारी सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में दी गई।

Dec 29, 2025 05:06 pm ISTTarun Pratap Singh भाषा
माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर महीने में देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर 6.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह जानकारी सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में दी गई। ताजा आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत हैं। बता दें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, औद्योगिक उत्पादन को मापने वाला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स (आईआईपी) नवंबर, 2024 में पांच प्रतिशत बढ़ा था। इससे पहले औद्योगिक उत्पादन का उच्च स्तर नवंबर, 2023 में 11.9 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

NSO ने इंडिस्ट्रियल उत्पादन वृद्धि के आंकड़े में किया संशोधन

इसके साथ एनएसओ ने अक्टूबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के आंकड़े को भी संशोधित किया है। अक्टूबर के लिए आईआईपी वृद्धि को बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि पिछले महीने जारी अस्थायी अनुमान 0.4 प्रतिशत का था।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेज ग्रोथ

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2025 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़ा, जो एक साल पहले इसी महीने में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि पर था।

माइनिंग सेक्टर का उत्पादन भी नवंबर में 5.4 प्रतिशत बढ़ा जबकि नवंबर 2024 में यह वृद्धि 1.9 प्रतिशत रही थी।

पॉवर प्रोडक्शन में आई गिरावट

हालांकि, बिजली उत्पादन का प्रदर्शन पिछले महीने कमजोर रहा। नवंबर में बिजली उत्पादन में 1.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में इसमें 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। नवंबर महीने के आईआईपी आंकड़ों में सुधार से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियों में खासकर विनिर्माण और खनन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रफ्तार की वापसी हो रही है।

