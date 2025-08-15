आईपीओ लेकर आ रही एक और फिनटेक कंपनी, जेरोधा के कामथ बंधुओं का बड़ा दांव

मुंबई स्थित इस कंपनी का आईपीओ 5,000 से 5,500 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है, जिसका मूल्यांकन लगभग 25,000 करोड़ रुपये होगा। पिछले महीने, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जेरोधा के कामथ बंधुओं ने कंपनी में 250 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

Incred IPO News: एक और फिनटेक कंपनी इनक्रेड शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। यह कंपनी अगले तीन हफ्तों के भीतर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल कर सकती है। बता दें कि पिछले महीने, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जेरोधा के कामथ बंधुओं ने कंपनी में 250 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

आईपीओ की डिटेल मुंबई स्थित इस कंपनी का आईपीओ 5,000 से 5,500 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है, जिसका मूल्यांकन लगभग 25,000 करोड़ रुपये होगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस सूत्रों ने बताया कि केकेआर समर्थित इस कंपनी ने आईपीओ के लिए नोमुरा और यूबीएस के साथ-साथ तीन घरेलू निवेश बैंकों को चुना है।

कंपनी के बारे में कंपनी की बात करें तो इनक्रेड लोन, फंड मैनेजमेंट, निवेश बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। यह कंपनी रिटेल से लेकर संस्थागत निवेशकों तक, सभी प्रकार के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में, इनक्रेड की 150 शाखाओं में लगभग 3,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। सिंह पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं।

कैसे रहे नतीजे वित्त वर्ष 2025 में, इनक्रेड का मुनाफा 316 करोड़ रुपये और लोन बुक 10,000 करोड़ रुपये से अधिक था। पिछले साल, इसने रिटेल ब्रोकिंग में प्रवेश के लिए साउथ एशियन स्टॉक्स का अधिग्रहण किया। इसने ट्रूकैप फाइनेंस के गोल्ड-लोन पोर्टफोलियो का भी अधिग्रहण किया। 2023 में इसने एमईएमजी के रंजन पई (90 लाख डॉलर), आरपी ग्रुप के अध्यक्ष रवि पिल्लई (54 लाख डॉलर) और डॉयचे बैंक के राम नायक (12 लाख डॉलर) सहित निवेशकों से 6 करोड़ डॉलर जुटाए।