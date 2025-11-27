किराये पर दे रखा है अपना मकान? आपके लिए जानना जरूरी सरकार का यह बदलाव
देश का आम बजट पेश होने में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है। इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स के लिए क्या कुछ बदलाव होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन पिछली बार यानी एक फरवरी 2025 के बजट से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली थी। उदाहरण के लिए न्यू टैक्स स्लैब के तहत 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स से छूट दी गई तो स्टैडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये कर दिया गया। ऐसी ही एक राहत उन लोगों को दी गई थी जो अपने मकान को किराया पर देकर कमाई करते हैं।
क्या थी राहत?
दरअसल, किराया पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने की सीमा यानी थ्रेशहोल्ड बढ़ाकर ₹2.4 लाख से ₹6 लाख कर दी गई है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति या कंपनी को सालाना ₹6 लाख से कम किराया मिलता है, तो अब उस पर टीडीएस कटौती नहीं करनी होगी। पहले नियम के अनुसार, किराया एक साल में ₹2.4 लाख से अधिक हुआ करता था, तभी टीडीएस लागू होता था। नए प्रस्ताव के बाद ये सीमा बढ़ने से कई छोटे-मोटे किराएदार और मकान मालिक टीडीएस से मुक्त हो जाएंगे। सरकार का यह कदम उन लोगों को मुश्किल से बचाएगा जिनके मकान या कम किराये की संपत्ति है, क्योंकि अब उन्हें हर बार टैक्स काटने या जमा कराने का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। किरायदारों का कागजी बोझ भी कम हो जाएगा, जिससे वे आसानी से 50,000 रुपये मासिक तक के किराए पर रह सकेंगे।
बता दें कि किराए की आय पर टीडीएस एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आयकर अधिनियम की धारा 194-आई के तहत लागू होता है। टीडीएस की दरें संपत्ति के प्रकार पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए भूमि, भवन या फर्नीचर पर 10% तथा मशीनरी या उपकरण पर 2% टीडीएस लागू होता है।
नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या?
बीते बजट में टैक्सपेयर को खुशखबरी देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर एक लाख रुपये की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा। 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए सीमा 12.75 लाख रुपये की होगी।