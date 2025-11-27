Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़income tax tds limit on rent now 6 lakh rs how benefits from landlord know here
किराये पर दे रखा है अपना मकान? आपके लिए जानना जरूरी सरकार का यह बदलाव

किराये पर दे रखा है अपना मकान? आपके लिए जानना जरूरी सरकार का यह बदलाव

संक्षेप:

बीते बजट में किराया पर टीडीएस लगाने की सीमा यानी थ्रेशहोल्ड बढ़ाकर ₹2.4 लाख से ₹6 लाख कर दी गई है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति या कंपनी को सालाना ₹6 लाख से कम किराया मिलता है, तो अब उस पर टीडीएस कटौती नहीं करनी होगी।

Thu, 27 Nov 2025 03:21 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश का आम बजट पेश होने में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है। इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स के लिए क्या कुछ बदलाव होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन पिछली बार यानी एक फरवरी 2025 के बजट से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली थी। उदाहरण के लिए न्यू टैक्स स्लैब के तहत 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स से छूट दी गई तो स्टैडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये कर दिया गया। ऐसी ही एक राहत उन लोगों को दी गई थी जो अपने मकान को किराया पर देकर कमाई करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या थी राहत?

दरअसल, किराया पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने की सीमा यानी थ्रेशहोल्ड बढ़ाकर ₹2.4 लाख से ₹6 लाख कर दी गई है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति या कंपनी को सालाना ₹6 लाख से कम किराया मिलता है, तो अब उस पर टीडीएस कटौती नहीं करनी होगी। पहले नियम के अनुसार, किराया एक साल में ₹2.4 लाख से अधिक हुआ करता था, तभी टीडीएस लागू होता था। नए प्रस्ताव के बाद ये सीमा बढ़ने से कई छोटे-मोटे किराएदार और मकान मालिक टीडीएस से मुक्त हो जाएंगे। सरकार का यह कदम उन लोगों को मुश्किल से बचाएगा जिनके मकान या कम किराये की संपत्ति है, क्योंकि अब उन्हें हर बार टैक्स काटने या जमा कराने का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। किरायदारों का कागजी बोझ भी कम हो जाएगा, जिससे वे आसानी से 50,000 रुपये मासिक तक के किराए पर रह सकेंगे।

बता दें कि किराए की आय पर टीडीएस एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आयकर अधिनियम की धारा 194-आई के तहत लागू होता है। टीडीएस की दरें संपत्ति के प्रकार पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए भूमि, भवन या फर्नीचर पर 10% तथा मशीनरी या उपकरण पर 2% टीडीएस लागू होता है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या?

बीते बजट में टैक्सपेयर को खुशखबरी देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर एक लाख रुपये की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा। 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए सीमा 12.75 लाख रुपये की होगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Income Tax
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।