ITR फॉर्म में अब सेकेंडरी एड्रेस… इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किए बड़े बदलाव

ITR Filing 2026: असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ये अहम खबर है। दरअसल, अब टैक्सपेयर्स को अपना रिटर्न जमा करते समय एक अतिरिक्त कम्युनिकेशन एड्रेस (संपर्क पता) भी देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 से ITR-7 तक सभी आईटीआर फॉर्म में एक जरूरी सेकेंडरी एड्रेस ब्रैकेट जोड़ा है। यह इस साल की फाइलिंग प्रक्रिया में किए गए अहम बदलावों में से एक है। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका कोई खास कारण नहीं बताया है लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह कदम टैक्सपेयर्स का ज्यादा विस्तृत रिकॉर्ड रखने और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की सरकार की कोशिशों के अनुरूप है।

विदेश एसेट्स देख सकेंगे टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में अब टैक्सपेयर्स की विदेशी एसेट्स और इनकम से संबंधित जानकारी भी दिखाई देगी, जो 'स्वचालित सूचना आदान-प्रदान' (एईओआई) व्यवस्था के तहत मिलती है। फिलहाल कैलेंडर वर्ष 2022, 2023 और 2024 से संबंधित प्राप्त जानकारी एआईएस में प्रदर्शित की जा चुकी है। वर्ष 2025 से संबधित जानकारी सितंबर या अक्टूबर, 2026 में मिलने के बाद एआईएस में जोड़ दी जाएगी। बता दें कि भारत को अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय समझौतों और व्यवस्थाओं के तहत 100 से अधिक साझेदार न्याय-क्षेत्रों से अपने टैक्सपेयर्स से संबंधित वित्तीय जानकारी मिलती है। इसमें विदेशी बैंक खातों, संरक्षक खातों, कुछ वित्तीय निवेश, ब्याज, डिविडेंड और अन्य आय से जुड़ी सूचनाएं शामिल हो सकती हैं।

अब तक टैक्सपेयर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर एआईएस के माध्यम से अपने पैन से जुड़ी घरेलू वित्तीय जानकारी देख सकते थे। इस तरह ब्याज आय, डिविडेंड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड निवेश और संपत्ति सौदे से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाती है। टैक्सपेयर्स को इस सुविधा की जानकारी देने और आईटीआर भरते समय विदेशी एसेट्स और इनकम का सही जिक्र करने के लिए मैसेज और ई-मेल भी भेजे जा रहे हैं।