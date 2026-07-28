एक छोटी गलती भी अटका सकती है आपका टैक्स रिफंड! ITR भरने से पहले कर लें ये काम

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है या करने जा रहे हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कई लोग छोटी-छोटी गलतियों की वजह से टैक्स रिफंड में देरी, नोटिस या फिर रिटर्न रिजेक्ट होने जैसी परेशानी का सामना करते हैं। ऐसे में आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बातों को चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं कि रिटर्न फाइल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

पर्सलन जानकारी जरूर करें चेक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय सबसे पहले अपनी सभी पर्सनल जानकारियों को जरूर चेक करें। पैन, आधार, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। अगर टैक्स रिफंड आना है तो जिस बैंक खाते में पैसा लेना चाहते हैं, वह प्री-वैलिडेटेड होना चाहिए। साथ ही अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी सही होना चाहिए।

आईटीआर फॉर्म करें चेक इसके बाद सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें। आपकी कमाई किस स्रोत से होती है, उसी के आधार पर आईटीआर फॉर्म तय होता है। अगर आपने गलत फॉर्म चुन लिया तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जा सकता है और दोबारा प्रोसेस करना पड़ सकता है।

इनकम की जानकारी दें रिटर्न भरते समय अपनी सभी आय की जानकारी जरूर दें। सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि सेविंग अकाउंट का ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज, डिविडेंड, किराए से होने वाली इनकम, पेंशन, फ्रीलांस या कंसल्टेंसी की कमाई, शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने से हुआ मुनाफा और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से हुई इनकम भी शामिल करें।

अगर आपने पुराने या नए टैक्स रिजीम के तहत कोई छूट या कटौती लेने का विकल्प चुना है, तो सभी डिडक्शन सही तरीके से क्लेम करें। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्स्ट्रा एनपीएस योगदान, होम लोन के ब्याज और पात्र दान जैसी कटौतियां शामिल हो सकती हैं।

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या कोई अन्य संपत्ति बेची है तो कैपिटल गेन का सही कैलकुलेशन करके उसे आईटीआर में दर्ज करें। गलत जानकारी देने पर बाद में टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है।

जिन लोगों के पास विदेश में बैंक खाता, निवेश या कोई विदेशी आय है, उन्हें उसकी जानकारी भी ITR में देनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है।

अगर टैक्स कैलकुलेशन के बाद कोई बकाया टैक्स निकलता है तो रिटर्न फाइल करने से पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कर दें और चालान की जानकारी सही तरीके से भरें।

रिटर्न सबमिट करने से पहले एक बार पूरी जानकारी दोबारा चेक लें। कुल इनकम, टैक्स, डिडक्शन और रिफंड की राशि सही है या नहीं, यह जरूर देखें। इसके बाद आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या किसी अन्य उपलब्ध तरीके से ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें। ई-वेरिफिकेशन के बिना आईटीआर को पूरा माना ही नहीं जाता।