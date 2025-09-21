Income tax relief GST cut effect on middle class 2 5 lakh crore to be saved said pm modi इनकम टैक्स छूट से लेकर GST पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Income tax relief GST cut effect on middle class 2 5 lakh crore to be saved said pm modi

इनकम टैक्स छूट से लेकर GST पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन फैसलों से हर परिवार के मासिक खर्च में कमी आएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो हर महीने करीब ₹10,000 किराने व अन्य पैक्ड सामान पर खर्च करता है, उसे ₹400–600 तक की सीधी बचत होगी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 05:41 PM
share Share
Follow Us on
इनकम टैक्स छूट से लेकर GST पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी

PM Modi on GST 2.0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज रविवार को अपने संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने मिडिल क्लास से लेकर गरीबों तक को मिलने वाली राहत पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के हालिया फैसले आम जनता को बड़ी राहत देंगे। इनमें इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाना और जीएसटी (GST) सुधार शामिल हैं। इन दोनों कदमों से लोगों को कुल मिलाकर लगभग ₹2.5 लाख करोड़ की बचत होगी।

आयकर छूट सीमा बढ़ाना

सरकार ने आयकर की बुनियादी छूट सीमा को बढ़ाया है। इसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग और वेतनभोगी लोगों को मिलेगा। यानी अब लोगों की आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स से मुक्त होगा और उनकी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे।

जीएसटी सुधार

जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कई चीजों पर कर (GST) घटाया या खत्म कर दिया गया है। जैसे – दूध, पनीर, रोटी, पराठा, खाखरा, पिज्जा ब्रेड जैसी खाने-पीने की वस्तुएं अब जीएसटी से मुक्त हैं। इसके अलावा कई जीवनरक्षक दवाइयों को भी जीएसटी से छूट दी गई है।

मिडिल क्लास को राहत

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन फैसलों से हर परिवार के मासिक खर्च में कमी आएगी। एक रिपोर्ट्स के अनुसार, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो हर महीने करीब ₹10,000 किराने व अन्य पैक्ड सामान पर खर्च करता है, उसे ₹400–600 तक की सीधी बचत होगी। स्वास्थ्य बीमा जैसी सेवाओं पर भी लोगों का बोझ कम होगा। इस तरह, आयकर में राहत और जीएसटी सुधार मिलाकर सरकार ने लोगों की जेब में सालाना ₹2.5 लाख करोड़ से अधिक की अतिरिक्त बचत सुनिश्चित की है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।