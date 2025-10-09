₹900 करोड़ से अधिक के आयकर रिफंड क्लेम फर्जी, जानें कैसे पकड़ में आ रहे फर्जीवाड़े

Income Tax Refund News: अभी तक दो लाख से अधिक रिटर्न को संदिग्ध माना गया है, जिसमें करीब 900 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड के दावे फर्जी पाए गए हैं। स्कूल फीस, राजनीतिक दलों व गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को दान देने संबंधी फर्जी रसीद लगाई गई।

आयकर रिटर्न प्रक्रिया पूरा होने के बाद अब दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आयकर विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी (AI) के जरिए संदिग्ध रिटर्न की छानबीन कर रहा है। अभी तक की जांच प्रक्रिया के बाद बड़ी संख्या में ऐसे आयकर रिटर्न सामने आए हैं, जिसमें कर बचाने व रिफंड पाने के लिए गलत दावे किए गए। स्कूल फीस, राजनीतिक दलों व गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को दान देने संबंधी फर्जी रसीद लगाई गई।

जांच प्रक्रिया जारी सूत्रों का कहना है कि अभी तक दो लाख से अधिक रिटर्न को संदिग्ध माना गया है, जिसमें करीब 900 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड के दावे फर्जी पाए गए हैं। आने वाले समय में यह धनराशि बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक जांच प्रक्रिया जारी है। एआई द्वारा रिटर्न भरते वक्त जमा किए गए कागजों की जांच की जा रही है, जिसमें एआई यह देखा है कि जिस संस्थान के नाम पर दान दिया गया है, उसके खाते में धनराशि जमा हुई या नहीं हुई।

कैसे पकड़ में आ रहे फर्जीवाड़े दरअसल आयकरदाता के पैन कार्ड नंबर और दान लेने वाली संस्था के पैन कार्ड नंबर के आधार पर एआई यह पहचान करता है कि धनराशि का लेनदेन हुआ है या नहीं। इसी जांच प्रक्रिया में बड़ी संख्या में गड़बड़ियों की पहचान हुई। उसके बाद आयकर विभाग ने ऐसे मामलों से जुड़ी फाइल को अलग करके दस्तावेजों की छानबानी की, जिसमें रिटर्न भरने की प्रक्रिया में कई स्तर पर गड़बड़ियों का पता लगा।