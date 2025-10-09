income tax refund claims worth over rs 900 crore are fake learn how the fraud is being detected ₹900 करोड़ से अधिक के आयकर रिफंड क्लेम फर्जी, जानें कैसे पकड़ में आ रहे फर्जीवाड़े, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़income tax refund claims worth over rs 900 crore are fake learn how the fraud is being detected

₹900 करोड़ से अधिक के आयकर रिफंड क्लेम फर्जी, जानें कैसे पकड़ में आ रहे फर्जीवाड़े

Income Tax Refund News: अभी तक दो लाख से अधिक रिटर्न को संदिग्ध माना गया है, जिसमें करीब 900 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड के दावे फर्जी पाए गए हैं। स्कूल फीस, राजनीतिक दलों व गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को दान देने संबंधी फर्जी रसीद लगाई गई।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 06:48 AM
share Share
Follow Us on
₹900 करोड़ से अधिक के आयकर रिफंड क्लेम फर्जी, जानें कैसे पकड़ में आ रहे फर्जीवाड़े

आयकर रिटर्न प्रक्रिया पूरा होने के बाद अब दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आयकर विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी (AI) के जरिए संदिग्ध रिटर्न की छानबीन कर रहा है। अभी तक की जांच प्रक्रिया के बाद बड़ी संख्या में ऐसे आयकर रिटर्न सामने आए हैं, जिसमें कर बचाने व रिफंड पाने के लिए गलत दावे किए गए। स्कूल फीस, राजनीतिक दलों व गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को दान देने संबंधी फर्जी रसीद लगाई गई।

जांच प्रक्रिया जारी

सूत्रों का कहना है कि अभी तक दो लाख से अधिक रिटर्न को संदिग्ध माना गया है, जिसमें करीब 900 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड के दावे फर्जी पाए गए हैं। आने वाले समय में यह धनराशि बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक जांच प्रक्रिया जारी है। एआई द्वारा रिटर्न भरते वक्त जमा किए गए कागजों की जांच की जा रही है, जिसमें एआई यह देखा है कि जिस संस्थान के नाम पर दान दिया गया है, उसके खाते में धनराशि जमा हुई या नहीं हुई।

कैसे पकड़ में आ रहे फर्जीवाड़े

दरअसल आयकरदाता के पैन कार्ड नंबर और दान लेने वाली संस्था के पैन कार्ड नंबर के आधार पर एआई यह पहचान करता है कि धनराशि का लेनदेन हुआ है या नहीं। इसी जांच प्रक्रिया में बड़ी संख्या में गड़बड़ियों की पहचान हुई। उसके बाद आयकर विभाग ने ऐसे मामलों से जुड़ी फाइल को अलग करके दस्तावेजों की छानबानी की, जिसमें रिटर्न भरने की प्रक्रिया में कई स्तर पर गड़बड़ियों का पता लगा।

रिफंड में हो रही देरी

एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि 20 हजार से अधिक के रिफंड मामलों में जांच की जा रही है, जिस वजह से रिफंड आने में देरी हो रही है, जिन मामलों में रिटर्न में फर्जी क्लेम कर रिफंड पाने व कर बचाने का दावा किया गया है। उन मामलों में नोटिस जारी किया गया है। छोटे मामलों में रिटर्न को संशोधित करने का अवसर दिया जाता है लेकिन जहां पर लगता है कि जानबूझकर फर्जी क्लेम किया गया है। वहां पर नोटिस प्रक्रिया के बाद जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

Income Tax Income Tax Returns Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।