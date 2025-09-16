किसी का चालान नहीं बना तो कहीं पोर्टल ठप..ITR फाइलिंग के आखिरी दिन टेंशन में टैक्सपेयर्स

बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर तक थी लेकिन आखिरी मिनटों में इसे एक दिन और आगे बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया है। हालांकि, समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। यही वजह है कि टैक्सपेयर्स पोर्टल को लेकर शिकायत कर रहे हैं।

Income tax portal issue: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भले ही आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन एक दिन के लिए बढ़ाई हो लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर एरर आ रहा है जिससे टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने में दिक्कत हो रही है। वहीं, कुछ टैक्सपेयर्स सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी आखिरी स्टेप में अटक जा रहे हैं। इसको लेकर इंटरनेट पर शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। बता दें कि आज यानी मंगलवार को रात 12 बजे तक बिना पेनल्टी के आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

लोग कर रहे शिकायत एक यूजर ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा- इनकम टैक्स की वेबसाइट ठप है। समझ नहीं आ रहा कि जब यह काम नहीं कर रहा है तो तारीख क्यों बढ़ाई गई? सुधीर हालाखंडी नाम के एक यूजर ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पिछले दो घंटों से इनकम टैक्स का पोर्टल काम नहीं कर रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि नीति निर्माताओं को इस स्थिति की जानकारी है भी या नहीं, या उन्हें भी गलत रिपोर्टों और आंकड़ों से गुमराह किया जा रहा है। एक अन्य यूजर अजीत झा ने कहा कि रिटर्न अपलोड करते समय सेक्शन 234 एफ के तहत विलंब शुल्क दिखाई दे रहा है। एक अन्य यूजर की शिकायत है कि उनका आईटीआर चालान 18 घंटे से नहीं बना है जबकि रकम अकाउंट से डेबिट है।