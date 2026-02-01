Income Tax Live Updates: इनकम टैक्स लिमिट में होगा फिर से इजाफा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी बजट

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेसIncome Tax Live Updates: इनकम टैक्स लिमिट में होगा फिर से इजाफा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी बजट
Income Tax Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का दूसरा बजट आज 1 फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहा है। पिछले साल बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया था।

Tarun Pratap Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 01 Feb 2026 05:45 AM IST
Income Tax Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sithraman) आज 1 फरवरी को सुबह 11 बजे आम बजट (Union Budget 2026) पेश करेंगी। एक बार फिर से बजट (Budget 2026) में इनकम टैक्स (Income tax) को लेकर मिडिल क्लास खास तौर पर नौकरी पेशा वर्ग राहत की उम्मीद कर रहा है। बजट 2025 के दौरान निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 12 लाख रुपये की आय वाले लोगों को बड़ी राहत दी थी। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) को लेकर पिछले आम बजट (Budget) में कोई ऐलान नहीं किया गया था। अब देखना है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sithraman) के बजट भाषण (Budget Speech) में इनकम टैक्स को लेकर क्या ऐलान किया जाता है?

बजट 2025 में हुए थे बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 में 12.75 लाख रुपये की आय वाले लोगों को टैक्स फ्री कर दिया था। वित्त मंत्री ने तब ऐलान किया था जिनकी आय 12 लाख रुपये तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ लें तो यह छूट 12.75 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।

हर साल बजट से पहले इनकम टैक्स को लेकर अटकलें शुरू हो जाती है।

नौकरी पेशा को टैक्स में छूट की उम्मीद

आम बजट 2026 से नौकरी पेशा व्यक्तियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाए जाने की उम्मीद है। मौजूदा समय में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 रुपये का है। कर्मचारियों की मांग है कि इस छूट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाए। जिससे 13 लाख तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स ना देना पड़े।

1 Feb 2026, 05:45:28 AM IST

Income Tax Live Updates: अब अधिक लोग भर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न

Income Tax Live Updates: पिछले 5 साल में आईटीआर भरने वालों की संख्या में 28 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 के बीच कुल 6.31 करोड़ लोगों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। अब संख्या बढ़कर 8.08 करोड़ हो गया है।

1 Feb 2026, 05:24:07 AM IST

Income Tax Live Updates: क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन

Income Tax Live Updates: मौजूदा समय में जब अब इक्विटी शेयर्स या म्यूचुल फंड्स को 12 महीने से पहले बेचते हैं तो 20 प्रतिशत का टैक्स देना पड़ता है। इसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। देखना है कि क्या बजट 2026 में इसको लेकर कोई बदलाव देखने को मिलता है या नहीं?

1 Feb 2026, 05:04:47 AM IST

Income Tax Live Updates: गोल्ड खरीदने की लिमिट में बढ़ोतरी की मांग

मौजूदा नियमों के अनुसार 2 लाख रुपये से अधिक की कीमत का सोना और चांदी खरीदने पर लोगों को पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ता है। यह नियम 2016 का है। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है उस हिसाब से अब लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है।

1 Feb 2026, 04:49:52 AM IST

Income Tax Live Updates: क्या है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत पीपीएफ जैसे इंवेस्टमेंट पर ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट मिलता था। यह छूट 1.5 लाख रुपये तक लोगों को मिलता था। जिससे लोगों की बचत भी हो जाती थी और टैक्स में भी राहत मिल जाती थी।

1 Feb 2026, 04:33:40 AM IST

Income Tax Live Updates: ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम

पुरानी कर व्यवस्था में जहां कुछ ही टैक्स स्लैब हैं। तो वहीं नई कर व्यवस्था में अधिक स्लैब बनाए गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम के जरिए कोई भी टैक्सपेयर्स 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। इस कर प्रणाली में डायरेक्ट छूट मिलती है। वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को अलग-अलग इंवेस्टमेंट के जरिए छूट प्राप्त कर सकते हैं।

