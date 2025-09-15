बढ़ गई है ITR फाइल करने की डेडलाइन? इनकम टैक्स विभाग ने दी यह जानकारी

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरने पर कुल आय पांच लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

ITR Due Date Extension News 2025: आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक सात करोड़ से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिये हैं। आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि इस साल अब तक आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या सात करोड़ को पार कर गयी है।

क्या है डिटेल बता दें कि आज आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है और विभाग ने करदाताओं से अपने रिटर्न भरने की अपील की है। उसने रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-पोर्टल तक पहुंचने में परेशानी होने पर कुछ आम तौर पर अपनाये जाने वाले उपायों की सलाह भी दी है। विभाग ने कहा है कि यह स्थानीय सिस्टम या ब्राउजर की सेटिंग के कारण हो सकता है। लोग अपने सिस्टम से टेम्पररी फाइल डिलीट करें, ब्राउजर के कैशे और कुकीज को डिलीट करें या दूसरे ब्राउजर से रिटर्न भरने का प्रयास करें।

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरने पर कुल आय पांच लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। आकलन वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ करदाताओं ने आयकर रिटर्न भरा था।