Income tax due date extension over 7 crore tax returns filed so far as deadline nears says IT department बढ़ गई है ITR फाइल करने की डेडलाइन? इनकम टैक्स विभाग ने दी यह जानकारी
बढ़ गई है ITR फाइल करने की डेडलाइन? इनकम टैक्स विभाग ने दी यह जानकारी

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरने पर कुल आय पांच लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

Varsha Pathak भाषाMon, 15 Sep 2025 10:10 PM
ITR Due Date Extension News 2025: आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक सात करोड़ से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिये हैं। आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि इस साल अब तक आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या सात करोड़ को पार कर गयी है।

क्या है डिटेल

बता दें कि आज आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है और विभाग ने करदाताओं से अपने रिटर्न भरने की अपील की है। उसने रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-पोर्टल तक पहुंचने में परेशानी होने पर कुछ आम तौर पर अपनाये जाने वाले उपायों की सलाह भी दी है। विभाग ने कहा है कि यह स्थानीय सिस्टम या ब्राउजर की सेटिंग के कारण हो सकता है। लोग अपने सिस्टम से टेम्पररी फाइल डिलीट करें, ब्राउजर के कैशे और कुकीज को डिलीट करें या दूसरे ब्राउजर से रिटर्न भरने का प्रयास करें।

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरने पर कुल आय पांच लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। आकलन वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ करदाताओं ने आयकर रिटर्न भरा था।

आयकर विभाग ने क्या कहा

आयकर विभाग ने रविवार देर रात पुष्टि की कि आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक नहीं बढ़ाई जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, आयकर विभाग ने लिखा, "टैक्सपेयर्स और टैक्स पेशेवरों का धन्यवाद जिन्होंने अब तक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है।" विभाग ने आगे कहा, "आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए, हमारा हेल्पडेस्क 24x7 आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर/X के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं।" बता दें कि कुछ ही घंटों में अंतिम तिथि समाप्त होने वाली है, ऐसे में इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या समय सीमा फिर से बढ़ाई जाएगी। हालांकि, आयकर विभाग ने आईटीआर की समय सीमा बढ़ाए जाने की अफवाहों का खंडन किया है।

