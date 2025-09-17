इस कंपनी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई, शेयर में गिरावट, समझें क्या है मामला
Marico Ltd: आयकर विभाग ने बुधवार को उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी मैरिको लिमिटेड पर देशभर में चल रही कार्रवाई के तहत सर्वे किया। मैरिको लिमिटेडके पास पैराशूट, सफोला और लिवोन जैसे प्रसिद्ध ब्रांड हैं। कंपनी की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस खबर के बाद आज बुधवार को कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर ₹718.15 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे, जो 0.78% गिरावट दर्शाता है।
आयकर विभाग द्वारा सर्वे क्या होता है?
आयकर अधिनियम की धारा 133A के तहत किया गया सर्वे, सर्च ऑपरेशन से अलग होता है। इसका दायरा भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि इससे आयकर चोरी या छुपाई गई आय का पता लगाया जा सकता है। बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसायटी (BCAS) के अनुसार, इस अधिकार का प्रयोग करने से पहले आयकर अधिकारियों को केवल कुछ सीमित शर्तें पूरी करनी होती हैं। बता दें कि सर्वे आयकर विभाग की एक कार्रवाई है, जिसमें वे किसी कंपनी या व्यक्ति के रिकॉर्ड और लेन-देन की जांच करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि सही टैक्स चुकाया गया है या नहीं।
जून तिमाही के नतीजे
रोजमर्रा के उपयोग की घरेलू वस्तुएं (एफएमसीजी) बनाने वाली प्रमुख कंपनी मैरिको लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 8.23 प्रतिशत बढ़कर 513 करोड़ रुपये हो गया। भारतीय बाजार में बिक्री बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत प्रदर्शन के कारण कंपनी को यह लाभ हुआ। मैरिको लिमिटेड ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी ने पिछले वर्ष की समान अवधि में 474 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ अर्जित किया था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी की परिचालन आय 3,259 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 2,643 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कंपनी का कुल व्यय बढ़कर 2,659 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,075 करोड़ रुपये था।