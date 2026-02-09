आयकर विभाग का नया फॉर्मूला: जीएसटी डेटा से बढ़ेगी पकड़

संक्षेप: Income Tax: आयकर विभाग जल्द ही भारत के डायरेक्ट टैक्स आधार को व्यापक बनाने और अनुपालन बेहतर करने के प्रयास में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के डेटा का गहन विश्लेषण शुरू कर सकता है।

आयकर विभाग जल्द ही भारत के डायरेक्ट टैक्स आधार को व्यापक बनाने और अनुपालन बेहतर करने के प्रयास में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के डेटा का गहन विश्लेषण शुरू कर सकता है। यह जानकारी इस योजना से अवगत दो लोगों ने दी है। इसका उद्देश्य डायरेक्ट टैक्स प्रणाली की तकनीकी क्षमता और डेटा स्टोरेज का लाभ उठाना है, जिसे अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक माना जाता है।

टैक्स रेट में कटौती के बाद रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत आयकर विभाग का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब इस वित्तीय वर्ष में व्यक्तियों के लिए कर दरों में भारी कटौती ने आयकर रेवेन्यू ग्रोथ को मध्यम स्तर पर ला दिया है। जीएसटी प्रणाली में उत्पादन मूल्य श्रृंखला के हर चरण, सामानों की ढुलाई और एक निर्दिष्ट पोर्टल पर थोक लेनदेन की वास्तविक समय रिपोर्टिंग में व्यापक डेटा कलेक्शन शामिल है। इसने अधिकारियों को बड़े पैमाने पर बिलिंग घोटालों पर कार्रवाई करने में मदद की है।

इस सूचना के भंडार का उपयोग आयकर विभाग को स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाने में मदद करने की उम्मीद है। विभाग अनुपालन बढ़ाने के लिए तेजी से अपने 'nudge' दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है - यह दृष्टिकोण करदाताओं को विभाग द्वारा पहले से ज्ञात कम दर्शाई गई आय के बारे में बताने और उन्हें कर रिटर्न को संशोधित या अद्यतन करने तथा सही जानकारी देने का अवसर प्रदान करता है।

डेटा कलेक्शन जितना कुशल होगा, रेवेन्यू उतना बेहतर होगा रेवेन्यू कलेक्शन कुशल कर प्रशासन और विभाग की संबंधित करदाताओं तक पहुंचने की क्षमता का परिणाम है। डेटा कलेक्शन जितना कुशल होगा, रेवेन्यू उतना बेहतर होगा। इसके लिए हम सूचना प्रौद्योगिकी, सरल रूपों और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं और जीएसटी जैसे अन्य एजेंसियों की तकनीकी उन्नति का लाभ उठाते हैं, जिसमें पहले से ही एक अपग्रेडेड, टेक-बेस्ड सिस्टम है। बेहतर डेटा से बेहतर अनुपालन होता है।

विश्वास आधारित दृष्टिकोण जरूरी सीधे टैक्स कलेक्शन में कम वृद्धि के मद्देनजर स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाने की आवश्यकता स्पष्ट है। उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित एक विश्वास-आधारित दृष्टिकोण, जो अनुपालन को सरल बनाता है, सार्थक बदलाव ला सकता है। नज अभियान जैसी व्यवहारिक पहलों ने पहले ही गैर-हस्तक्षेपी स्व-सुधार को प्रोत्साहित करके करदाता प्रतिक्रिया में सुधार किया है। गहन डेटा विश्लेषण, पूर्व-भरे रिटर्न और निर्बाध डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से ऐसे प्रयासों को बढ़ाने से करदाताओं पर प्रशासनिक बोझ काफी कम हो सकता है और सटीक आय रिपोर्टिंग और स्वैच्छिक खुलासे मजबूत हो सकते हैं।

टैक्स आधार विस्तार पर ध्यान देने की जरूरत भारत का डायरेक्ट टैक्स आधार अभी भी देश की वास्तविक आय गतिविधि का केवल एक हिस्सा ही दर्शाता है। चूंकि टैक्स रेट को पहले ही प्रतिस्पर्धी स्तर तक कम किया जा चुका है, इसलिए नीतिगत ध्यान दरों में वृद्धि करने के बजाय बेहतर आय रिपोर्टिंग के माध्यम से कर आधार को व्यापक और गहरा करने पर होना चाहिए। आयकर विभाग नियोक्ताओं, बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों की जानकारी का उपयोग करके पूर्व-भरे रिटर्न, स्पष्ट अंतराल वाले मामलों में डेटा-आधारित अनुस्मारक, और केवल उच्च-जोखिम वाले मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जोखिम-आधारित विश्लेषण के माध्यम से डेटा और प्रौद्योगिकी का गैर-हस्तक्षेपी तरीके से उपयोग करके कर आधार को व्यापक और गहरा कर सकता है।

टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ और सुधार की गुंजाइश इस वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित 24.2 लाख करोड़ रुपये के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के टार्गेट को पूरा किया जाएगा। मुद्रास्फीति में कमी के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में परिलक्षित होने और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में दी गई आयकर दर में कटौती के प्रभाव के साथ, इस वित्तीय वर्ष के लिए डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू के लक्ष्य को 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में 1.26 लाख करोड़ रुपये कम कर दिया गया है।