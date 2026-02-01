Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Income Tax Budget 2026 big relief File revised ITR till 31 March with nominal fee announces FM Nirmala Sitharaman
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, इनकम टैक्स के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने दी राहत

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, इनकम टैक्स के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने दी राहत

संक्षेप:

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश कर रही हैं। इसके साथ ही वह लगातार नौवां बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं, जिससे उन्होंने इतिहास रच दिया है।

Feb 01, 2026 12:17 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश कर रही हैं। इसके साथ ही वह लगातार नौवां बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं, जिससे उन्होंने इतिहास रच दिया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने देश के लिए कई अहम सुधारों और नीतिगत पहलों पर प्रकाश डाला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि अब 31 मार्च तक नाममात्र शुल्क पर संशोधित आयकर रिटर्न (Revised ITR) दाखिल किया जा सकेगा। इस फैसले से उन करदाताओं को फायदा मिलेगा जो रिटर्न दाखिल करते समय हुई किसी गलती को सुधारना चाहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना और करदाताओं पर अनावश्यक दंड का बोझ कम करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस सुविधा से अधिक लोग स्वेच्छा से सही जानकारी के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे।

टीसीएस दरों में बड़ी कटौती

वित्त मंत्री ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत शिक्षा और मेडिकल शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने की घोषणा की। इससे विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और उनके परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। इसके अलावा, विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर लगने वाला टीसीएस भी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यह दर 20 प्रतिशत थी, जिसे पहले ही घटाकर 5 प्रतिशत किया गया था।

छोटे करदाताओं के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया

बजट 2026–27 में वित्त मंत्री ने छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित और स्वचालित (ऑटोमेटेड) प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव भी रखा, जिससे टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाएं आसान और पारदर्शी बन सकेंगी।

दुर्घटना मुआवजे पर टैक्स से छूट

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे को आयकर से मुक्त किया जाएगा। इस फैसले से सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Budget Income Tax अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,