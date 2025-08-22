इनकम टैक्स एक्ट 2025 को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुराने इनकम टैक्स लॉ की जगह लेने वाले इनकम टैक्स एक्स (Income Tax Act) 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। नया आयकर अधिनियम अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुराने इनकम टैक्स लॉ की जगह लेने वाले इनकम टैक्स एक्स (Income Tax Act) 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। नया आयकर अधिनियम अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नया टैक्स एक्ट कानूनों को सरल बनाने के साथ कानून में शब्दों की संख्या भी कम करेगा, जिससे इसे समझना आसान हो जाएगा।

डिपार्टमेंट ने क्या कुछ लिखा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “आयकर अधिनियम, 2025 को 21 अगस्त, 2025 को माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह 1961 के अधिनियम की जगह लेने वाला एक ऐतिहासिक सुधार है जो एक सरल, पारदर्शी और अनुपालन-अनुकूल प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की शुरुआत करता है।” इनकम टैक्स बिल 2025 को संसद के दोनों सदनों से हाल ही में पारित किया गया था। बता दें, नए कानून में किसी नई आयकर दर का प्रावधान नहीं है। यह सिर्फ आयकर कानूनों की भाषा को सरल बनाता है, जो जटिल आयकर कानूनों को समझने के लिए जरूरी था।