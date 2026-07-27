किन देशों में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? ‘आग’ उगलते कच्चे तेल का क्यों नहीं हुआ असर?
मुख्य बातें
- Petrol-Diesel Price: फरवरी 2026 से अबतक कई देशों में पेट्रोल की कीमत करीब डेढ़ गुनी और डीजल की ढाई गुनी हो चुकी है
- दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल के दामों पर कच्चे तेल की महंगाई का कोई असर ही नहीं पड़ा है
- आइए देखें कुछ रोचक तथ्य…
अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान आग उगलते कच्चे तेल की कीमतों ने पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट को गहरा कर दिया है। हालांकि, पिछले दो दिन ब्रेंट क्रूड में भारी गिरावट देखने को भी मिली है। यह 92 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे आ गया है। फरवरी 2026 से अबतक कई देशों में पेट्रोल की कीमत करीब डेढ़ गुनी और डीजल की ढाई गुनी हो चुकी है। इस बीच कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां ईंधन सस्ता भी हुआ है। जबकि, कई ऐसे भी देश हैं, जिनपर कच्चे तेल की कीमतों का कोई असर ही नहीं पड़ा है।
अगर 20 जुलाई तक के आंकड़ों की बात करें तो रवाडा में पेट्रोल सबसे अधिक 47.7% महंगा हुआ है। जबकि लाओस में डीजल। यहां युद्ध के दौरान डीजल के दाम 149.7 प्रतिशत उछला है।
कहां सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल
ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जांबिया में पेट्रोल जहां 6.2 प्रतिशत सस्ता हुआ है तो ऑयरलैंड में 2.6 और बाराबडोस में 1.2 प्रतिशत। वहीं, ट्यूनिशिया, सऊदी अरब, ओमान, निकारगुआ, माल्टा, मेछागास्कर, कुवैत, कैमरून, बुर्किना फासो, बोलिबिया और अल्जीरिया में पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं दिखा।
सबसे कम दाम बढ़ाने वाले देश
सबसे कम दाम बढ़ाने वाले देशों में भारत भी शुमार है। यहां पेट्रोल की कीमत में 7.4 और डीजल में 8.3 प्रतिशत का ही इजाफा देखने को मिला। चीन में पेट्रोल अब तक 6.8 और 7.5 प्रतिशत महंगा हुआ है। वहीं, कोलंबिया, बेलारूस, स्वीडन, नार्वे, ब्राजील से लेकर आईवरीकोस्ट तक पेट्रोल करीब 6.7 प्रतिशत की महंगा हुआ है।
पेट्रोल के दाम सबसे अधिक कहां बढ़े
रवाडा के बाद सबसे अधिक पेट्रोल के दाम में इजाफा फिलीपींस में 46.2 प्रतिशत हुआ। इसके बाद श्रीलंका में 45.6, तंजानियां में 43.1, यूएई में 41.2, इंडोनेशिया में 41.1 प्रतिशत बढ़े।
डीजल के दाम सबसे अधिक कहां बढ़े
डीजल के दाम की बात करें तो पांच महीनों में सबसे अधिक लाओस में करीब 150 प्रतिशत मार पड़ी। इसके बाद इंडोनेशिया में 56.9, फिजी में 55.5, तंजानिया में 54.8, रवाडा में 54.1, लेबनान में 51.0, श्रीलंका में 48 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली।
दाम बढ़ने या घटने में इतना अंतर क्यों?
आमतौर पर, जिन देशों में फ्यूल मार्केट में अधिक छूट होती है, वहां कीमतें तेजी से बदलती हैं। तेल की कीमतों में अचानक आए बड़े बदलाव का असर रिटेल कीमतों पर दिखने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं। अधिकतर यूरोप जैसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वाले देशों की तुलना में, अमेरिका जैसे कम टैक्स वाले देशों में इसका असर अधिक होता है।
जिन देशों में कीमतें सरकार तय करती है, वहां सरकारें रिटेल कीमतों में बदलाव करने से पहले अक्सर कई हफ्ते इंतजार करती हैं ताकि यह पता चल सके कि तेल की कीमतों में हुआ बदलाव स्थायी है या नहीं। अगर कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल आता है, तो सरकारें कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए दखल भी दे सकती हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें