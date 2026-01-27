दुनिया के अमीरों की इस लिस्ट अंबानी टॉपर और अडानी दूसरे पर, कोई शामिल नहीं होना चाहता इसमें

संक्षेप: दुनिया के अरबपतियों की इस साल की टॉप लूजर्स की लिस्ट मुकेश अंबानी पहले और गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी ने इस साल अब तक 15.1 अरब डॉलर गंवाए हैं। जबकि, अडानी 14.5 अरब डॉलर गंवा दिए हैं।

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की ताजी सूची में भारत के सबसे रईस मुकेश अंबानी और दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। दुनिया के अरबपतियों की इस साल की टॉप लूजर्स की लिस्ट मुकेश अंबानी पहले और गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं।

ब्लूमबर्ग की लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने इस साल अब तक 15.1 अरब डॉलर गंवाए हैं। जबकि, अडानी 14.5 अरब डॉलर गंवा दिए हैं। इसके साथ ही अडानी के सिर से एशिया के दूसरे सबसे रईस का ताज भी छिन गया है। अब इस पोजीशन पर चीन के कारोबारी झोंग शानशान आ गए हैं। अडानी 70 अरब डॉलर के साथ 25वें और अंबानी 92.6 अरब डॉलर के साथ दुनिया 19वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

2026 के टॉप-5 लूजर्स

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर दुनिया सातवें सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं। इस साल अर्नाल्ट की दौलत 13.6 अरब डॉलर कम हुई है। अब इनके पास 194 अरब डॉलर की संपत्ति है।

चौथे नंबर पर लैरी एलिसन हैं। साल 2026 के इन 26 दिनों में इनकी संपत्ति 12.1 अरब डॉलर घटी है। अब इनके पास 235 अरब डॉलर की संपत्ति है। पांचवें स्थान पर बिलगेट्स हैं। इस साल इनकी संपत्ति 9.37 अरब डॉलर घटकर 108 अरब डॉलर रह गई है।

अंबानी के नेटवर्थ में गिरावट के कारण मुकेश अंबानी की दौलत में कमी की वजह उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट। इस साल अबतक RIL के शेयर करीब 12 पर्सेंट टूट चुके हैं। इसका असर अंबानी की दौलत पर पड़ा, जिसका एक बड़ा हिस्सा इन शेयरों से आता है।