Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़in this list of the world s richest people ambani is at the top and adani is second but nobody wants to be included in
दुनिया के अमीरों की इस लिस्ट अंबानी टॉपर और अडानी दूसरे पर, कोई शामिल नहीं होना चाहता इसमें

दुनिया के अमीरों की इस लिस्ट अंबानी टॉपर और अडानी दूसरे पर, कोई शामिल नहीं होना चाहता इसमें

संक्षेप:

दुनिया के अरबपतियों की इस साल की टॉप लूजर्स की लिस्ट मुकेश अंबानी पहले और गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी ने इस साल अब तक 15.1 अरब डॉलर गंवाए हैं। जबकि, अडानी 14.5 अरब डॉलर गंवा दिए हैं।

Jan 27, 2026 06:41 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की ताजी सूची में भारत के सबसे रईस मुकेश अंबानी और दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। दुनिया के अरबपतियों की इस साल की टॉप लूजर्स की लिस्ट मुकेश अंबानी पहले और गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ब्लूमबर्ग की लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने इस साल अब तक 15.1 अरब डॉलर गंवाए हैं। जबकि, अडानी 14.5 अरब डॉलर गंवा दिए हैं। इसके साथ ही अडानी के सिर से एशिया के दूसरे सबसे रईस का ताज भी छिन गया है। अब इस पोजीशन पर चीन के कारोबारी झोंग शानशान आ गए हैं। अडानी 70 अरब डॉलर के साथ 25वें और अंबानी 92.6 अरब डॉलर के साथ दुनिया 19वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

2026 के टॉप-5 लूजर्स

2026 के टॉप लूजर्स

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर दुनिया सातवें सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं। इस साल अर्नाल्ट की दौलत 13.6 अरब डॉलर कम हुई है। अब इनके पास 194 अरब डॉलर की संपत्ति है।

चौथे नंबर पर लैरी एलिसन हैं। साल 2026 के इन 26 दिनों में इनकी संपत्ति 12.1 अरब डॉलर घटी है। अब इनके पास 235 अरब डॉलर की संपत्ति है। पांचवें स्थान पर बिलगेट्स हैं। इस साल इनकी संपत्ति 9.37 अरब डॉलर घटकर 108 अरब डॉलर रह गई है।

अंबानी के नेटवर्थ में गिरावट के कारण

मुकेश अंबानी की दौलत में कमी की वजह उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट। इस साल अबतक RIL के शेयर करीब 12 पर्सेंट टूट चुके हैं। इसका असर अंबानी की दौलत पर पड़ा, जिसका एक बड़ा हिस्सा इन शेयरों से आता है।

अडानी के नेटवर्थ में गिरावट की वजह

इसी तरह अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर इस साल गिरे हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर शुक्रवार को 13% तक टूट गए। अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) के कथित धोखाधड़ी और 26.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रिश्वत मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी को समन जारी करने के लिए अदालत से मंजूरी मांगने की खबरों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट आई। हालांकि अडानी ग्रुप ने आरोपों को खारिज कर दिया है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Adani Mukesh Ambani Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।