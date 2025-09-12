ब्रोकरेज इंडस्ट्री में छोटे खिलाड़ी बड़ों से छीन रहे हैं ग्राहक, टॉप-4 फर्मों ने 7 लाख एक्टिव कस्टमर गंवाए

भारत के टॉप-4 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्मों ग्रो, जेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स ने अगस्त 2025 में लगभग 7 लाख एक्टिव ग्राहकों को खो दिया है। इन फर्मों ने साल 2025 की पहली छमाही में अकेले 20 लाख एक्टिव निवेशकों की कमी देखी है।

भारत के टॉप-4 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्मों ग्रो, जेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स ने अगस्त 2025 में लगभग 7 लाख एक्टिव ग्राहकों को खो दिया है। इन फर्मों ने साल 2025 की पहली छमाही में अकेले 20 लाख एक्टिव निवेशकों की कमी देखी है। यह रुझान अन्य प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों जैसे मिराए एसेट कैपिटल, फोनपे वेल्थ, शेयरखान, कोटक सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल में भी देखा गया है। हालांकि, कुछ फर्मों जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, पेटीएम मनी और एसबीआईकैप सिक्योरिटीज ने इस दौरान एक्टिव ग्राहकों को जोड़ा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 2024 में लागू किए गए सख्त नियामक उपायों के कारण फ्यूचर्स और ऑप्शंस गतिविधि में तेजी से बदलाव हुआ है।

नियामक परिवर्तनों का प्रभाव सेबी ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें सख्त मार्जिन आवश्यकताएं, साप्ताहिक एक्सपायरी में कमी, उच्च पूंजी थ्रेशोल्ड और बढ़ा हुआ कराधान शामिल हैं। इन उपायों ने रिटेल निवेशकों के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को कम आकर्षक बना दिया है।

सेबी के नए नियमों में ओपन इंटरेस्ट की गणना के लिए डेल्टा-एडजस्टेड विधि का उपयोग, मार्केट-वाइड पोजिशन लिमिट (MWPL) में बदलाव, और इंडेक्स ऑप्शंस के लिए पोजिशन लिमिट शामिल हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य बाजार स्थिरता को बढ़ाना और जोखिम प्रबंधन में सुधार करना है।

निवेशक प्राथमिकताओं में बदलाव विशेषज्ञों ने एक और महत्वपूर्ण रुझान की ओर इशारा किया है: निवेशकों का पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश विकल्पों की ओर रुझान। म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (PMS), और वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) जैसे विकल्पों में निवेश बढ़ रहा है।

यह बदलाव इसलिए आया है, क्योंकि निवेशक अब उच्च जोखिम वाले डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के बजाय अधिक स्थिर और पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। यह बदलाव न केवल जोखिम प्रबंधन के प्रति जागरूकता को दर्शाता है, बल्कि निवेशकों की बढ़ती परिपक्वता को भी उजागर करता है।

छोटे ब्रोकरों की सफलता हालांकि शीर्ष ब्रोकरेज फर्मों ने ग्राहकों को खोया है, लेकिन कुछ कंपनियों ने एक्टिव ग्राहकों को जोड़ा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अगस्त में लगभग 6,512 एक्टिव ग्राहक जोड़े, पेटीएम मनी ने लगभग 11,983 ग्राहक प्राप्त किए और एसबीआईकैप सिक्योरिटीज ने लगभग 7,400 ग्राहक जोड़े।

छोटे खिलाड़ियों जैसे अरित्या ब्रोकिंग, मनीवाइज फिनवेस्ट, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग, रिलाइजेंस ब्रोकिंग, जैनम ब्रोकिंग, यस सिक्योरिटीज, आईडीबीआई कैपिटल, और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ने भी वृद्धि दर्ज की। यह दर्शाता है कि बाजार में अवसर अभी भी मौजूद हैं, और विशेषज्ञता और बेहतर सेवाएं प्रदान करने वाले ब्रोकर लाभान्वित हो सकते हैं।

सेबी का आसान डाक्यूमेंट फार्मेट इन सबके बीच, सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए खुलासे दस्तावेजों के एक सरलीकृत प्रारूप को जारी किया है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देना है। सेबी ने अपने परिपत्र में कहा कि 'खुलासा दस्तावेज' को दो भागों में बांटा गया है - स्टेबल और डायनेमिक।

स्टेबल सेगमेंट में ऐसी सामग्री शामिल है जिसमें लगातार बदलाव होते हैं, जबकि स्टेबल में ऐसे खुलासे शामिल हैं, जो अक्सर नहीं बदलते हैं। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों को बेहतर जानकारी प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है।

भविष्य की संभावनाएं बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि सेबी के नए नियमों के कारण डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में आई गिरावट एक स्थायी बदलाव का संकेत हो सकता है। रिटेल निवेशक अब डेरिवेटिव्स की तुलना में कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं।