वर्क फ्रॉम होम पर फैसला, सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

कोविड-19 महामारी के दौरान बने इस मॉडल को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। इससे कंपनियों को हाइब्रिड मॉडल को अपनाने में आसानी होगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत कर्मचारियों को घर और दफ्तर से काम करने की सुविधा मिलती है।

Sat, 22 Nov 2025 03:07 PM
देश में 4 श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं। इसके जरिए मौजूदा 29 श्रम कानूनों को एकीकृत किया गया है। नई श्रम संहिताओं में कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं। ऐसा ही एक फैसला वर्क फ्रॉम होम से जुड़ा है। वर्क फ्रॉम होम को लेकर राहत देते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू नई श्रम संहिताओं में अब इस प्रावधान को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत सर्विस सेक्टर में नियोक्ता और कर्मचारी की आपसी सहमति से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकेगी। बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान बने इस मॉडल को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। इससे कंपनियों को हाइब्रिड मॉडल को अपनाने में आसानी होगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत कर्मचारियों को घर और दफ्तर से काम करने की सुविधा मिलती है।

गिग वर्कर्स के लिए क्या है?

श्रम संहिताओं में पहली बार गिग वर्कर्स को परिभाषित किया गया है। इसके तहत डिलीवरी ब्वॉय, कैब ड्राइवर समेत शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई अहम ऐलान हुए हैं। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र और सभी क्षेत्रों में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी तथा समय पर भुगतान जैसे प्रावधान शामिल हैं। एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का 1-2 प्रतिशत योगदान करना होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भुगतान की गई/देय राशि के पांच प्रतिशत तक सीमित होगा। आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से वेलफेयर बेनिफिट्स आसानी से मिल जाएंगे, पूरी तरह से पोर्टेबल हो जाएंगे और प्रवास संबंधी किसी बाधा के बिना सभी राज्यों में उपलब्ध होंगे।

इटरनल ने क्या कहा?

जोमैटो और ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटरनल लिमिटेड ने शनिवार को चारों श्रम संहिताओं के लागू होने का स्वागत किया। कंपनी ने कहा कि इससे गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच मजबूत होगी, जिसमें उसके जोमैटो और ब्लिंकिट कारोबार से जुड़े डिलीवरी साझेदार भी शामिल हैं। इटरनल ने शेयर बाजार को बताया कि लंबी अवधि में इन नए नियमों का उसके कारोबार की सेहत और स्थिरता पर कोई नकारात्मक वित्तीय असर नहीं पड़ेगा।

