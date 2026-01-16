लिस्टिंग के बाद पहले रिजल्ट में ही कंपनी के मुनाफे में 45% की उछाल, शेयर खरीदने की मची लूट
ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 7% से ऊपर चढ़कर 2,971.95 रुपये के दिन के उच्चस्तर पर पहुंच गए। यह उछाल कंपनी के दिसंबर तिमाही के मजबूत नतीजे आने के बाद आया। यह कंपनी के लिस्ट होने के बाद पहली तिमाही के नतीजे थे।
मजबूत वित्तीय नतीजे
दिसंबर तिमाही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का टैक्स के बाद लाभ पिछले साल की समान तिमाही के 632 करोड़ रुपये की तुलना में 45% बढ़कर 917 करोड़ रुपये हो गया। परिचालन लाभ दिसंबर 2024 तिमाही के 853 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 30% बढ़कर 1,110 करोड़ रुपये रहा। दिसंबर 2025 को समाप्त नौ महीनों में परिचालन लाभ पिछले साल की समान अवधि के 2,370 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,043 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 28% की वृद्धि है।
डिविडेंड और नियुक्ति
कंपनी ने 14.85 रुपये प्रति शेयर लाभांश घोषित किया है और 21 जनवरी को रिकॉर्ड डेट तय की है। साथ ही यह सूचित किया गया है कि शंकरन नारेन को 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2028 तक दो साल के कार्यकाल के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।
एसेट और ग्राहक आधार में वृद्धि
तीसरी तिमाही में इक्विटी और हाइब्रिड उत्पादों में निरंतर निवेश से एसेट ग्रोथ मजबूत रही। म्यूचुअल फंड की तिमाही औसत एयूएम 23% बढ़कर 10.76 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 8.73 लाख करोड़ रुपये थी, इससे कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 13.3% हो गई। इक्विटी और इक्विटी-उन्मुख योजनाओं ने वृद्धि का नेतृत्व जारी रखा, जिनकी तिमाही औसत एयूएम लगभग 24% बढ़कर 6.08 लाख करोड़ रुपये हो गई।
कंपनी का यूनीक कस्टमर बेस दिसंबर 2025 तक लगभग 12.8% बढ़कर 16.17 मिलियन हो गया। एएमसी ने 278 कार्यालयों में 1,12,000 से अधिक पैनलबद्ध वितरण भागीदारों के माध्यम से निवेशकों को सेवाएं प्रदान कीं।