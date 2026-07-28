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भारत में ₹100 करोड़ से अधिक कमाने वाले 4 गुना बढ़े, अरबपति की कोई कानूनी परिभाषा नहीं

By Drigraj Madheshia
हिन्दुस्तान टीम
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मुख्य बातें

  • इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार, एसेसमेंट ईयर 2021-22 में महज 142 लोगों ने अपनी आय 100 करोड़ या उससे ज्यादा दिखाई थी
  • 2025-26 तक यह 576 पर पहुंच गया है
number of individuals earning over rs 100 crore
₹100 करोड़ से अधिक कमाने वाले 4 गुना बढ़े, अरबपति की कोई कानूनी परिभाषा नहीं

देश में सालाना 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक कमाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले पांच वर्षों में ऐसे टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़कर चार गुना हो गई है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार, एसेसमेंट ईयर 2021-22 में महज 142 लोगों ने अपनी आय 100 करोड़ या उससे ज्यादा दिखाई थी। 2025-26 तक यह 576 पर पहुंच गया है। सरकार के मुताबिक, आय-संपत्ति की असमानता कम करने, रोजगार सृजन और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के कदमों से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आ रहे हैं।

अरबपति की कोई कानूनी परिभाषा नहीं

जब संसद में सरकार से अरबपतियों का ब्योरा मांगा गया, तो एक दिलचस्प कानूनी बात सामने आई। सरकार के अनुसार, आयकर कानून में आधिकारिक तौर पर ‘अरबपति’ शब्द की कोई कानूनी परिभाषा तय नहीं है। सरकार केवल उन लोगों का रिकॉर्ड रखती है, जिन्होंने अपने आयकर रिटर्न में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की कुल आय घोषित की है।

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सरकार ने बताया कि वेल्थ टैक्स अधिनियम, 1957 को एक अप्रैल 2016 से समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद से सरकार करदाताओं की कुल संपत्ति (एग्रीगेट वेल्थ) का अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं रखती।

हर साल बढ़ रहे अधिक कमाई वाले

2022-23 301

2023-24 284

2024-25 415

2025-26 576

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100 करोड़ क्लब बढ़ने के 5 कारण

1. अर्थव्यवस्था में तेजी : कारोबार और कंपनियों के मुनाफे बढ़ने से ऊंची आय वाले लोगों की संख्या बढ़ी।

2. शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी : कैपिटल गेन, डिविडेंड और शेयरों के मूल्य बढ़ने से आय में इजाफा हुआ।

3. टैक्स अनुपालन मजबूत : डिजिटल निगरानी और ई-फाइलिंग से वास्तविक आय की घोषणा बढ़ी।

4. स्टार्टअप और आईपीओ का उछाल : स्टार्टअप संस्थापकों और निवेशकों को बड़े एग्जिट और ईएसओपी से भारी कमाई हुई।

5. परिसंपत्तियों के दाम बढ़े : रियल एस्टेट और अन्य निवेश बेचने पर बड़ा पूंजीगत लाभ मिला।

बेरोजगारी दर घटी

सरकार के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर 2022 के 3.6% से घटकर 2025 में 3.1% रह गई है। सरकार का कहना है कि वह प्रगतिशील आयकर व्यवस्था, रोजगार सृजन और खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ाकर समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है।

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अबतक चार करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल

आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अबतक चार करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए हैं। विभाग ने करदाताओं से 31 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले अपना रिटर्न दाखिल करने की अपील की है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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