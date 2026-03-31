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अप्रैल के महीने में कई कंपनियां ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड, फटाफट चेक करें लिस्ट

Mar 31, 2026 04:25 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Dividend Stocks: शेयर बाजार में अप्रैल के महीने में कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में क्रिसिल, सनोफी, टीवीएस होल्डिंग भी है। 

अप्रैल के महीने में कई कंपनियां ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड, फटाफट चेक करें लिस्ट

Dividend Stocks: अप्रैल के महीने में कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में टीवीएस जैसी दिग्गज कंपनियां भी हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी।

1-टीवीएस होल्डिंग्स (TVS Holdings)

कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 86 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी इस डिविडेंड के लिए 2 अप्रैल 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम इस दिन कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें डिविडेंड मिलेगा। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 62 प्रतिशत की तेजी आई है।

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2- चेन्नई पेट्रोलियम (Chennai Petroleum)

कंपनी ने एक शेयर पर 8 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी यह डिविडेंड 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर दे रही है। इस डिविडेंड के लिए Chennai Petroleum ने 2 अप्रैल की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। कंपनी ने 25 अप्रैल या उससे पहले योग्य निवेशकों डिविडेंड का भुगतान कर देगी।

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3- क्रिसिल (Crisil)

कंपनी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 28 रुपये का डिविडेंड दे रही है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 3 अप्रैल की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। Crisil की तरफ से 23 अप्रैल को डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा।

इससे पहले कंपनी ने तीन अंतरिम डिविडेंड में 33 रुपये का भुगतान किया था।

4- सनोफी इंडिया

कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 48 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से 22 अप्रैल की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

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इससे पहले पिछले हफ्ते में वेदांता लिमिटेड एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है। बता दें, अप्रैल के महीने में कई कंपनियों के मार्च तिमाही के नतीजे जारी होंगे। ऐसे में आने वाले समय में अभी और कंपनियां डिविडेंड का भुगतान कर सकती हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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