2026 में आएगी IPO की सुनामी, कतार में रिलायंस जियो, NSE, फ्लिपकार्ट, boAt जैसी धाकंड़ कंपनियां

IPO: आईपीओ के लिहाज से यह साल शानदार रहा है। 100 से अधिक कंपनियों के आईपीओ 2025 में आए हैं। अगर आप इन कंपनियों के आईपीओ पर दांव नहीं लगा पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2026 में रिलायंस जियो से लेकर बोट, एनएसई सहित कई कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं। आइए जानते 2026 में कौन-कौन सी धाकड़ कंपनियों का आईपीओ आ रहा है।

1. रिलायंस जियो आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में यह अबतक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जियो की वैल्यूएशन 170 बिलियन डॉलर आंकी गई है। चर्चा है कि कंपनी की लिस्टिंग 2026 की पहली छमाही में हो सकती है।

2- एनएसई आईपीओ इस आईपीओ का इंतजार लम्बे समय से किया जा रहा है। उम्मीद है कि 2026 में निवेशकों का इंतजार खत्म होगा। एनएसई आईपीओ की शेयर बाजार में लिस्टिंग हो जाएगी।

3- फ्लिपकार्ट आईपीओ 18 दिसंबर को एनसीएलटी ने फ्लिपकार्ट की 8 सहयोगी कंपनियों के विलय की मंजूरी दे दी है। जिससे आईपीओ की उम्मीद और बढ़ गई है। अब देखना है कि कंपनी का आईपीओ कब तक आ सकता है।

4- फोनपे आईपीओ बेंगलुरू की इस कंपनी ने अक्टूबर में सेबी के पास आईपीओ के लिए आवेदन कर दिया था। कंपनी आईपीओ के जरिए 12000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास कर सकती है। इस आईपीओ में फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों शामिल हो सकता है।

5- जेप्टो आईपीओ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जेप्टो आईपीओ के लिए तैयारी में जुटा है। कंपनी अगले हफ्ते आवेदन कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार जेप्टो के आईपीओ का साइज 500 मिलियन डॉलर हो सकता है।

6- ओयो आईपीओ पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी आईपीओ के जरिए एक बड़ा फंड जुटाती नजर आ सकती है। कंपनी की वैल्यूएशन 7 से 8 बिलियन डॉलर आंकी गई है।

7- बोट आईपीओ अक्टूबर के महीने में बोट की पैरेंट कंपनी को सेबी की तरफ से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी के आईपीओ का साइज 1500 करोड़ रुपये हो सकता है।

8- कार देखो आईपीओ वीसीसर्कल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने आईपीओ के लिए तैयारी कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी कि इसी साल सेबी के पास आवेदन कर दिया जाएगा। लेकिन फिर इसे होल्ड कर दिया गया है।

9- हीरो फिनकॉर्प आईपीओ कंपनी आईपीओ के जरिए 2100 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर और 1568 करोड़ रुपये के ऑफर फार सेल के जरिए शेयर जारी कर सकती है। यानी कंपनी के मौजूदा निवेशक भी आईपीओ में शेयर बेचेंगे।