बोरी भरकर रखिए पैसा तैयार, 2026 में आ रहे हैं JIO, OYO, NSE जैसी धाकड़ कंपनियों के IPO

IPO News: साल 2020 से 2025 के बीच कई कंपनियों के आईपीओ आए। प्राइमरी मार्केट से इन कंपनियों ने 5390 अरब रुपये जुटाए हैं। 2026 से इस दशका का दूसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा। इस दौरान भी कई कंपनियों के आईपीओ दस्तक देने को तैयार है। 2026 में ही जियो, ओयो, फोन-पे जैसी दिग्गज कंपनियों का आईपीओ आ रहा है। ऐसे में जो निवेशक इन धाकड़ कंपनियों के आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे हैं वो सभी पैसा लेकर तैयार रहें।

1. रिलायंय जियो (Reliance Jio IPO) जियो के आने के बाद से भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का चेहरा ही बदल गया है। जियो डिजीटल इंडिया की अगुआ रही है। ‘जियो क्रांति’ की वजह से यूपीआई से लेकर ओटीटी तक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रिलायंस ग्रुप की यह धाकड़ कंपनी लिस्टिंग के लिए तैयार है। जियो ने आईपीओ को लेकर इंवेस्टमेंट बैंक के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है।

जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में आ सकता है। कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन 130 बिलियन डॉलर से 170 बिलियन डॉलर के करीब आंका गया है।

2- ओयो (Oyo IPO) भारत में ऑनलाइन होटल चेन का संचालन करने वाली कंपनी ओयो भी आईपीओ के लिए तैयार है। कंपनी ने अक्टूबर 2021 में पहली बार आईपीओ के लिए आवेदन किया था। दूसरी बार मई 2024 में प्रयास किया गया था। लेकिन तब आईपीओ पत्र बाजार की कमजोर स्थिति को देखते हुए वापस ले लिया गया था।अक्टूबर 2024 में एक बार फिर से प्रस्ताव में बदलाव देखने को मिला। बता दें, मई 2025 भी तीसरी बार आईपीओ के लिए प्रस्ताव भेजा गया था।

ओयो आईपीओ के जरिए 800 मिलियन डॉलर पैसा जुटाने का प्रयास करती नजर आ सकती है। इस कंपनी का वैल्यूएशन 7 से 8 बिलियन डॉलर के करीब आंका जा सकता है।

3- फोनपे (PhonePe IPO) वालमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, टाइगर ग्लोबल के निवेश वाली कंपनी भी आईपीओ के लिए तैयार है। कंपनी ने सितंबर में DRHP फाइल कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के आईपीओ का साइज 1.5 बिलियन डॉलर हो सकता है। फोन-पे के आईपीओ का वैल्यूएशन 15 बिलियन डॉलर के करीब हो सकता है।

4- एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) इस म्यूचुअल फंड की स्थापना 1987 में हुई थी। इस कंपनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत अधिक है। वहीं, अमूंदी एसेट मैनेजमेंट के पास 37 प्रतिशत हिस्सा है। 30 सितंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार कंपनी 16.32 ट्रिलियन रुपये को मैनेज कर रही है। मौजूदा समय में 15.5 प्रतिशत हिस्सा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है।

5- एनएसई (NSE IPO) इस एक्सचेंज का भी आईपीओ 2026 में आ सकता है। कंपनी की लिस्टिंग बीएसई में होगी। पिछले दिनों सेबी के चेयरपर्सन तुहीन कांत पांडेय ने कहा था कि एनएसई आईपीओ के लिए समय से NoC से दे दिया जाएगा।