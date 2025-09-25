2025 में इस शख्स ने मस्क से 7 गुना दौलत बटोरा, क्या है अकूत कमाई का राज
दुनिया के दूसरे सबसे अमीर ओरेकल कंपनी के फाउंडर लैरी एलिसन पर साल 2025 के 9 महीनों (अभी सितंबर में 5 दिन बचे हैं) डॉलर की रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई है। एलिसन इस साल अबतक 176 अरब डॉलर अपने नेटवर्थ में जोड़ चुके हैं। यह रकम दुनिया के कई देशों की जीडीपी से भी अधिक है।
इस साल की कमाई की बात करें तो यह रकम दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क की इन 9 महीनों की कमाई का लगभग सात गुना है। मस्क इस साल अपने नेटवर्थ में अबतक 25.3 अरब डॉलर ही जोड़ पाए हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की ताजा रैंकिंग के मुताबिक इनकी कुल दौलत 368 अरब डॉलर है।
एलिसन ने इस साल कमाई में दूसरे नंबर पर काबिज मार्क जुकरबर्ग (59.9 अरब डॉलर) से करीब 3 गुनी दौलत बनाई है। एलिसन ने इस साल जितना कमाया है, वह रकम दुनिया के टॉप-10 के कई अरबपतियों की जीवन भर की कमाई से भी अधिक है। जैसे, ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में 7वें नंबर पर काबिज स्टीव बाल्मर का नेटवर्थ 175 अरब डॉलर है।
लैरी एलिसन की इस साल की कमाई 8वें नंबर के रईस बर्नार्ड अर्नाल्ट के 168 अरब डॉलर और 9वें नंबर के अमीर जेनसेन हुआंग के 154 अरब डॉलर से भी अधिक है। वॉरेन बफे की भी जीवन भर की कमाई 168 अरब डॉलर है और यह रकम एलिसन की इन 9 महीनों की कमाई से कम है।
कई देशों की GDP एलिसन की 9 महीने की कमाई से कम
IMF के लेटेस्ट डेटा (2025) के अनुसार, लगभग 90 देशों की GDP (सकल घरेलू उत्पाद) 176 अरब डॉलर ( से कम है। IMF डेटा के मुताबिक, छोटे देश जैसे टुवालु, नाउरू, मार्शल आइलैंड्स आदि की GDP बहुत कम है। यह संख्या IMF वर्ल्ड इकोनॉमि आउटलुक (अप्रैल 2025) के लिस्ट और आमतौर पर प्रकाशित वर्ल्ड GDP रैंकिंग्स के आधार पर निकाली गई है।
वहीं, IMF के 2025 डेटा के अनुसार, जो देश 176 अरब डॉलर सीमा के आसपास हैं, उनके नाम, GDP और रैंकिंग इस प्रकार हैं...
रैंक देश GDP (अमेरिकी डॉलर में)
64 आइसलैंड $177 अरब
65 सर्बिया $175 अरब
66 जॉर्डन $174 अरब
67 त्रिनिदाद एंड टोबैगो $171 अरब
यहां आइसलैंड की GDP 176 अरब डॉलर के लगभग है, और सर्बिया, जॉर्डन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देशों की GDP 176 अरब डॉलर से थोड़ी कम है। इन देशों की पोजीशन IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 के अनुसार है और यह उन देशों में आते हैं, जो 176 अरब डॉलर की सीमा पर या उसके नीचे हैं।
अकूत कमाई का राज
एलिसन की ओरकल में हिस्सेदारी है। एआई बूम के चलते ओरेकल कॉर्पोरेशन के शेयरों में इस साल बंपर उछाल देखने को मिल रहा है। इस साल अबतक इसके शेयरों में 85.79 पर्सेंट की उछाल हो चुकी है। इससे एलिसन के नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल देखने को मिला।
ऐसा इसलिए क्योंकि, एलिसन डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ओरेकल के संस्थापक और सबसे बड़े शेयरधारक हैं, जिसने 31 मई, 2025 तक के वर्ष में 57.4 बिलियन डॉलर का राजस्व दर्ज किया है। वह ऑस्टिन, टेक्सास स्थित कंपनी के 40% से अधिक के मालिक हैं और साथ ही टेस्ला, एक नौकायन टीम, इंडियन वेल्स टेनिस इवेंट और हवाई के लानाई द्वीप सहित रियल एस्टेट में भी उनकी हिस्सेदारी है।