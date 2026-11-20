मुख्य बातें

बीमा वितरण पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाते समय, सही आंकड़ों और अनुभवों को ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि इसे बीमा क्षेत्र में सुधार का एक प्रभावी तरीका बनाया जा सके। आईआरडीएआई के वितरण व्यवस्था में सुधार को लेकर जारी चर्चा पत्र एक अहम समस्या की ओर ध्यान खींचते हैं। कई बार बीमा बेचने में लगने वाली मेहनत और उसके मुकाबले कमीशन व अन्य खर्च में बहुत अंतर होता है। वहीं, ग्राहक बीमा कंपनियों और एजेंटों के मुकाबले कम जानकारी रखते हैं, इसलिए उनके लिए यह समझना मुश्किल होता है कि उन्हें जिस पॉलिसी की सलाह दी जा रही है, वह उनके लिए सही है या नहीं। इन चर्चा पत्रों में कुछ चिंताजनक आंकड़े भी सामने आए हैं। FY2023 से FY2025 के बीच रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम करीब 53% बढ़ा, जबकि ब्रोकर का कमीशन लगभग 118% बढ़ गया। रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में ब्रोकर का औसत कमीशन करीब 10% से बढ़कर 30% तक पहुंचने की बात सामने आई है। इस पर नियामक (रेगुलेटर) का ध्यान देना जरूरी है, लेकिन सिर्फ कमीशन में एक समान कटौती करने से ग्राहकों को फायदा होगा, यह मान लेना भी सही नहीं होगा। अनुभव बताता है कि सुधार करते समय कमीशन देने के तरीके, बाजार में प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों को सही सलाह मिलना, इन तीनों बातों पर एक साथ ध्यान देना जरूरी है।

क्या कमीशन की सीमा तय करना सही समाधान है? भारत में बीमा नियमों में हुए बदलाव बताते हैं कि यह फैसला इतना आसान नहीं है। 2023 में आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को खर्च की तय सीमा के अंदर कमीशन देने की ज्यादा छूट दी थी। 2024 में भी यही व्यवस्था जारी रही। अब नए प्रस्ताव में कमीशन को लेकर ज्यादा सख्त नियम बनाने की बात कही गई है। इसमें अलग-अलग बीमा और बिक्री के तरीकों के लिए कमीशन की सीमा तय करना और बीमा कंपनियों के खर्च धीरे-धीरे कम करना भी शामिल है। सवाल यह नहीं है कि पुराने नियमों को बदला जाना चाहिए या नहीं। अगर पुराने नियमों से ग्राहकों को नुकसान हो रहा है, तो उनमें बदलाव करना जरूरी है। लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि नए नियम सभी तरह के बीमा के लिए सही हैं या नहीं। साथ ही, इनसे ग्राहकों को सुरक्षा मिले, बीमा सस्ता हो, ज्यादा लोगों तक पहुंचे और बीमा कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत बनी रहें आदि। इन सभी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।

म्यूचुअल फंड के अनुभव से भी पता चलता है कि कमीशन कितना है, सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसे किस तरीके से दिया जाता है, यह भी मायने रखता है। 2018 में सेबी ने नियम बनाए थे कि म्यूचुअल फंड से जुड़े खर्च, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी शामिल है, तय सीमा के अंदर ही होने चाहिए। साथ ही, कमीशन देने के तरीके में बदलाव कर इसे धीरे-धीरे पॉलिसी या निवेश जारी रहने तक मिलने वाले कमीशन यानी ट्रेल-आधारित कमीशन मॉडल से जोड़ दिया गया। जिससे पहले मिलने वाले कमीशन और दूसरे रास्तों से अतिरिक्त भुगतान पर रोक लगाई गई। इसका मकसद कमीशन में पारदर्शिता बढ़ाना और बार-बार निवेश बदलवाने या गलत प्रोडक्ट बेचने की प्रवृत्ति को कम करना था। इससे सीख मिलती है कि कमीशन कब दिया जाए, गलत बिक्री होने पर उसे वापस लेने का नियम हो, कमीशन की जानकारी ग्राहकों को दी जाए और भुगतान का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। इन सब से एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के काम करने के तरीके में सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ कमीशन की सीमा कम करना ही जरूरी नहीं है। बीमा क्षेत्र में भी इन तरीकों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। हालांकि, म्यूचुअल फंड और बीमा के बीच अंतर है, इसलिए वहां के नियमों को यहां लागू करने से पहले उनके असर को समझना बहुत जरूरी होगा।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी इस मामले में कुछ सीख देते हैं। ब्रिटेन में 2012 में लागू किए गए रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन रिव्यू के तहत निवेश से जुड़ी सलाह देने पर कंपनियों की ओर से मिलने वाले कमीशन पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही सलाहकारों के लिए पेशेवर नियम सख्त किए गए और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने की कोशिश की गई। हालांकि, इस बदलाव के बाद निवेश उत्पादों और प्लेटफॉर्म से जुड़े खर्च तो कम हुए, लेकिन सलाहकारों की फीस जरूरी नहीं कि कम हुई हो। इससे एक अहम सवाल उठता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च कम होने से ग्राहकों को अपने आप फायदा मिल जाएगा?

एक और उदाहरण यूरोपीय संघ का है, जहां बीमा वितरण निर्देश के तहत ग्राहकों को तब भी अपनी पसंद से बीमा खरीदने का अधिकार दिया गया है, जब बीमा किसी दूसरे उत्पाद के साथ जोड़ा जा रहा हो। जैसे, कार खरीदने के साथ मोटर बीमा देना। यह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां कई बार ग्राहक को लगता है कि लोन लेने या गाड़ी खरीदने के लिए बीमा लेना जरूरी है। ऐसे में एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर ग्राहक पर अपनी पसंद का बीमा लेने का दबाव बना सकते हैं। इसलिए, ग्राहक पर जबरन बीमा थोपने और अपने फायदे के लिए गलत बीमा सुझाने पर रोक लगाना, सभी तरह के एजेंटों और बिक्री माध्यमों पर एक समान कमीशन सीमा लगाने से ज्यादा असरदार हो सकता है। हालांकि, ऐसे नियमों को लागू करना आसान नहीं है। 2026 की समीक्षा में भी यूरोपीय बीमा नियामक (EIOPA) ने कमीशन के बदले मिलने वाले फायदे और ग्राहकों को बीमा की सही जानकारी न होने जैसी चिंताओं को उजागर किया है।

बीमा वितरण के नियमों को और बेहतर कैसे बनाया जाए?

आईआरडीएआई को बीमा बेचने के तरीके और बीमा उत्पाद की जटिलता के हिसाब से अलग-अलग नियम बनाने चाहिए। साधारण बीमा पॉलिसी, जरूरी बीमा और ऐसे मामले जहां ग्राहक पहले से किसी कंपनी से जुड़ा हो, वहां कमीशन की सीमा तय करना, सही जानकारी देना और ग्राहक पर दबाव डालकर पॉलिसी बेचने से रोकने जैसे सख्त नियम जरूरी हो सकते हैं। वहीं, बड़े कारोबारों के बीमा में कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। इसमें जोखिम का आकलन करना, प्रोग्राम डिजाइन, अलग-अलग कंपनियों की पॉलिसी की तुलना करना, अपवादों (exclusions) और डिडक्टिबल्स पर बातचीत, क्लेम के समय मदद करना और लगातार जोखिम से बचने के लिए सलाह देना शामिल है। इन सभी कामों से ग्राहक को वास्तविक फायदा मिलता है। इसलिए ऐसे मामलों में केवल कमीशन के प्रतिशत के आधार पर एजेंट या ब्रोकर की कमाई तय करना सही नहीं होगा।

इसका असर खासतौर पर क्लेम के समय देखने को मिल सकता है। उस समय पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की शर्तें समझने, यह जानने कि उनका नुकसान बीमा में कवर है या नहीं, जरूरी दस्तावेज तैयार करने और क्लेम की प्रक्रिया पूरी करने में विशेषज्ञ मदद की जरूरत पड़ सकती है। अगर कमीशन और कमाई पर सख्त नियमों के कारण विशेषज्ञ बीमा ब्रोकर की सेवाएं कम हो जाती हैं, तो पॉलिसीधारकों को अपना सही क्लेम पाने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए खतरा सिर्फ पॉलिसी खरीदते समय सलाह मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस समय भी मदद कम हो सकती है, जब बीमा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

दूसरा, आईआरडीएआई को कमीशन, बोनस, इंसेंटिव, मार्केटिंग खर्च, खर्चों की भरपाई, गैर-नकद लाभ और आपस में जुड़ी कंपनियों के बीच किए जाने वाले भुगतान का पूरा ब्योरा लेना चाहिए। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कहीं किसी को जरूरत से ज्यादा भुगतान तो नहीं किया जा रहा। साथ ही, यह भी जांचा जा सकेगा कि ज्यादा भुगतान का संबंध ग्राहकों की शिकायतों, पुरानी पॉलिसी बदलवाने, पॉलिसी बीच में बंद होने या गलत पॉलिसी बेचने जैसी समस्याओं से तो नहीं है।

तीसरा, सुधारों को एक साथ लागू करने के बजाय धीरे-धीरे लागू करना चाहिए और उनके असर की जांच करनी चाहिए। साथ ही यह देखना भी जरूरी है कि इससे बीमा प्रीमियम ग्राहकों के लिए कितना किफायती हुआ, नए ग्राहक कितने जुड़े, ग्रामीण और जरूरतमंद इलाकों तक बीमा पहुंचा या नहीं, क्लेम सेवाएं बेहतर हुईं या नहीं, बीमा बेचने वालों की संख्या बढ़ी या घटी और बीमा कंपनियां आर्थिक रूप से कितनी मजबूत बनी रहीं।

आखिर में, बीमा सुगम और प्रस्तावित पब्लिक इंश्योरेंस रजिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए, जिससे ग्राहक बीमा पॉलिसियों की सही तरीके से तुलना कर सकें। इसमें सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि पॉलिसी में क्या कवर है, किन चीजों को कवर नहीं मिलेगा, ग्राहक को कितना पैसा खुद देना होगा, क्लेम से जुड़ी जानकारी और बीमा का कुल खर्च भी आसानी से समझाया जाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तुलना की सुविधा जरूरी है, लेकिन जहां जोखिम ज्यादा हो या बीमा की शर्तें जटिल हों, वहां विशेषज्ञों की सलाह की जगह केवल डिजिटल जानकारी नहीं ले सकती।

इसका असर सिर्फ बीमा कमीशन या ग्राहकों के खर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में बीमा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और रोजगार पर भी पड़ सकता है। बीमा वितरण के काम से ब्रोकर, जोखिम सलाहकार, क्लेम मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, अंडरराइटिंग में मदद करने वाले विशेषज्ञ, टेक्नोलॉजी और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में कुशल लोगों को रोजगार मिलता है। अगर बीमा वितरण का काम आर्थिक रूप से फायदे का नहीं रह जाता, तो कंपनियां अपने कामकाज में कटौती कर सकती हैं, नई भर्तियां कम कर सकती हैं या इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटा सकती हैं। इससे रोजगार पर असर पड़ने के अलावा, बीमा क्षेत्र में सालों की मेहनत से तैयार होने वाली विशेषज्ञता भी कमजोर हो सकती है। ऐसे में जब कारोबार के जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं और जटिल हो रहे हैं, तब कंपनियों को सही बीमा सलाह और जोखिम से निपटने में मदद देने वाला पूरा तंत्र कमजोर पड़ सकता है।

यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, विमानन, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं और पहले से ज्यादा जटिल हो रहे हैं। ऐसे में अगर विशेषज्ञ बीमा सेवाओं का काम आर्थिक रूप से कमजोर पड़ता है, तो क्या इससे भारत में जोखिमों को समझने और उनसे निपटने के लिए जरूरी विशेषज्ञता और कुशल लोगों की कमी हो सकती है? इसका असर सिर्फ बीमा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय कंपनियों की जोखिम से निपटने की क्षमता और देश के बड़े आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भी बाधा बन सकता है।

विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के तहत भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीमा पहुंचाने के लिए ग्राहकों की सुरक्षा और एक मजबूत बीमा वितरण व्यवस्था, दोनों जरूरी हैं। कमीशन को लेकर चिंता करना सही है, लेकिन सिर्फ कमीशन कम कर देना ही सुधार का सही तरीका नहीं है। असली सवाल यह होना चाहिए कि बीमा बेचने पर खर्च किए गए हर रुपये से ग्राहकों को कितना फायदा मिल रहा है, गलत तरीके से बीमा बेचने पर रोक लग रही है या नहीं और कितने लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक सही बीमा मिल रहा है। कुल मिलाकर नियम ऐसे होने चाहिए, जो गलत कमाई और मनमानी पर रोक लगाएं, लेकिन बीमा से जुड़ी विशेषज्ञ सलाह इतनी महंगी न हो जाए कि लोग उसका लाभ ही न उठा सकें।