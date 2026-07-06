ITR फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर, इन लोगों को पक्का आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

जब आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते हैं, तो उसमें क्लेम की गई टैक्स की राशि और आयकर विभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध टैक्स की राशि में अंतर पाया जाता है तो इसे टैक्स क्रेडिट मिलान में गड़बड़ी कहते हैं। यह गड़बड़ी कई प्रकार के टैक्स पेमेंट में हो सकती है, जैसे कि स्रोत पर टैक्स डिडक्शन (TDS), स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (TCS), एडवांस टैक्स, सेल्फ-इवैल्युएशन टैक्स और रेगुलर इवैल्युएशन टैक्स।

टैक्स क्रेडिट मिलान में गड़बड़ी क्यों होती है? इस गड़बड़ी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी-कभी इम्प्लॉयर या टैक्स काटने वाले द्वारा गलत TDS रिपोर्ट किया जाता है। एडवांस टैक्स या खुद के मुल्यांकन के बाद टैक्स का भुगतान करते समय चालान के डिटेल्स में गलती हो सकती है। कर भुगतान के दौरान गलत PAN दर्ज कर दिया जाता है।

ITR में टैक्स क्रेडिट के डिटेल्स गलती से दर्ज हो सकता है। टैक्स डिडक्शन करने वाले द्वारा TDS रिटर्न दाखिल करने या उसे संशोधित करने में देरी भी इसका एक बड़ा कारण है। आयकर विभाग आमतौर पर केवल उतनी ही कर क्रेडिट देता है जितनी फॉर्म 26AS में दिखाई देती है, इसलिए टैक्सपेयर्स को चाहिए कि वे रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने आंकड़ों को आधिकारिक रिकॉर्ड से मिला लें।

फॉर्म 26AS क्यों है महत्वपूर्ण? फॉर्म 26AS एक वित्तीय वर्ष के लिए कर का कंसालिडेटेड डिटेल होता है। यह टैक्सपेयर्स के PAN से जुड़े करों का पूरा ब्योरा देता है और यह जांचने में मदद करता है कि सभी कर भुगतान और कटौतियाँ सही ढंग से रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं। केवल TDS और TCS के विवरण के अलावा, फॉर्म 26AS में एडवांस टैक्स, सेल्फ इवैल्युएशन टैक्स, नियमित मूल्यांकन कर का भुगतान, वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कर रिफंड, निर्धारित वित्तीय लेनदेन (जहां लागू हो), स्थाई संपत्ति की बिक्री पर TDS का विवरण, कर मांग, रिफंड और कार्यवाही की जानकारी, और TDS चूक (यदि कोई हो) भी शामिल होती है।

दाखिल ITR में टैक्स क्रेडिट मिलान की गड़बड़ी कैसे जांचें? ई-फाइलिंग पोर्टल पर "टैक्स क्रेडिट मिसमैच" नामक एक सेवा उपलब्ध है, जो रजिस्टर्ड यूजर्स को उनके ITR में रिपोर्ट किए गए कर विवरण की तुलना फॉर्म 26AS में उपलब्ध कर विवरण से करने की सुविधा देती है। इसके लिए सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। फिर सर्विसेज पर जाएं और टैक्स क्रेडिट मिसमैच का चयन करें। संबंधित एसेसेमेंट ईयर चुनें और रिक्वेस्ट सबमिट करें।

पोर्टल आपके दाखिल रिटर्न की जानकारी की तुलना आयकर विभाग के टैक्स रिकॉर्ड से करता है। अगर सब कुछ मिल जाता है, तो सिस्टम पुष्टि करता है कि क्लेम की गई कर क्रेडिट फॉर्म 26AS से पूरी तरह मेल खाती है। अगर गड़बड़ियां हैं, तो पोर्टल गलत एंट्री को बता है। यदि गड़बड़ियों की संख्या 10 से अधिक है, तो टैक्सपेयर्स समीक्षा के लिए डिटेल्स को PDF या Excel फार्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।