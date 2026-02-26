राशन कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर, अनाज खरीदने के लिए लाभार्थी के वॉलेट में आएंगे ई-रुपी

यह पहल भारत के डिजिटल इकोनॉमी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। देश में पहले ही राशन प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए ई-पॉस मशीनें और वन नेशन, वन राशन कार्ड जैसी योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। अब डिजिटल करेंसी को पीडीएस से जोड़कर सरकार इसे एक कदम आगे ले जाना चाहती है।

राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। मोदी सरकार ने गुजरात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ‘ई-रुपी’ के रूप में डिजिटल कूपन दिए जाएंगे। ये कूपन सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में भेजे जाएंगे और इनका उपयोग केवल राशन की दुकानों से अनाज खरीदने के लिए ही किया जा सकेगा।

सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। अभी तक सब्सिडी का लाभ नकद या पारंपरिक डिजिटल तरीकों से दिया जाता था, लेकिन अब डिजिटल करेंसी के जरिये यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दी गई राशि सिर्फ तय उद्देश्य के लिए ही खर्च हो यानी लाभार्थी इस डिजिटल रकम का उपयोग केवल खाद्यान्न खरीदने में कर सकेंगे।

फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फर्जीवाड़ा और लीकेज पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। कई बार सब्सिडी की राशि गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाती है या बीच में गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं। डिजिटल फूड करेंसी से सरकार सीधे निगरानी रख सकेगी कि पैसा किस काम में खर्च हुआ। इससे सरकारी खर्च पर बेहतर नियंत्रण भी संभव होगा।

यह पहल भारत के डिजिटल इकोनॉमी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। देश में पहले ही राशन प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए ई-पॉस मशीनें और ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ जैसी योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। अब डिजिटल करेंसी को पीडीएस से जोड़कर सरकार इसे एक कदम आगे ले जाना चाहती है।

योजना के सामने चुनौतियां भी हालांकि, इस योजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कई लोगों के पास स्मार्टफोन या अच्छी इंटरनेट सुविधा नहीं है। डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। अगर लाभार्थी डिजिटल वॉलेट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

पुडुचेरी और चंडीगढ़ में होगी शुरुआत पुडुचेरी में भी इसी सप्ताह में मुफ्त राशन के लिए सीबीडीसी का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। इसके बाद चंडीगढ़ व अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में मुफ्त राशन के लिए सीबीडीसी को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत मुफ्त राशन के लिए योग्य व्यक्ति के ई-वालेट में आरबीआई सीबीडीसी जारी करेगा।

अगले तीन से चार वर्षों में इसे देशभर में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह योजना सफल रहती है, तो भारत सामाजिक कल्याण योजनाओं में डिजिटल करेंसी के उपयोग के मामले में दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है। इससे सब्सिडी प्रबंधन अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी हो सकता है।