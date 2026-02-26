Hindustan Hindi News
राशन कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर, अनाज खरीदने के लिए लाभार्थी के वॉलेट में आएंगे ई-रुपी

Feb 26, 2026 06:30 am ISTDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
यह पहल भारत के डिजिटल इकोनॉमी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। देश में पहले ही राशन प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए ई-पॉस मशीनें और वन नेशन, वन राशन कार्ड जैसी योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। अब डिजिटल करेंसी को पीडीएस से जोड़कर सरकार इसे एक कदम आगे ले जाना चाहती है।

राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। मोदी सरकार ने गुजरात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ‘ई-रुपी’ के रूप में डिजिटल कूपन दिए जाएंगे। ये कूपन सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में भेजे जाएंगे और इनका उपयोग केवल राशन की दुकानों से अनाज खरीदने के लिए ही किया जा सकेगा।

सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। अभी तक सब्सिडी का लाभ नकद या पारंपरिक डिजिटल तरीकों से दिया जाता था, लेकिन अब डिजिटल करेंसी के जरिये यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दी गई राशि सिर्फ तय उद्देश्य के लिए ही खर्च हो यानी लाभार्थी इस डिजिटल रकम का उपयोग केवल खाद्यान्न खरीदने में कर सकेंगे।

फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फर्जीवाड़ा और लीकेज पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। कई बार सब्सिडी की राशि गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाती है या बीच में गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं। डिजिटल फूड करेंसी से सरकार सीधे निगरानी रख सकेगी कि पैसा किस काम में खर्च हुआ। इससे सरकारी खर्च पर बेहतर नियंत्रण भी संभव होगा।

योजना के सामने चुनौतियां भी

हालांकि, इस योजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कई लोगों के पास स्मार्टफोन या अच्छी इंटरनेट सुविधा नहीं है। डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। अगर लाभार्थी डिजिटल वॉलेट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

पुडुचेरी और चंडीगढ़ में होगी शुरुआत

पुडुचेरी में भी इसी सप्ताह में मुफ्त राशन के लिए सीबीडीसी का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। इसके बाद चंडीगढ़ व अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में मुफ्त राशन के लिए सीबीडीसी को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत मुफ्त राशन के लिए योग्य व्यक्ति के ई-वालेट में आरबीआई सीबीडीसी जारी करेगा।

अगले तीन से चार वर्षों में इसे देशभर में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह योजना सफल रहती है, तो भारत सामाजिक कल्याण योजनाओं में डिजिटल करेंसी के उपयोग के मामले में दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है। इससे सब्सिडी प्रबंधन अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी हो सकता है।

भारत इस मामले में दुनिया से आगे

भारत का यह कदम वैश्विक स्तर पर डिजिटल माध्यम से कल्याणकारी वितरण के रुझानों से मेल खाता है, हालांकि सीबीडीसी के साथ इसका एकीकरण इसे अग्रणी बनाता है। अमेरिका का सप्लीमेंटल न्यूट्रीशन असिस्टेंस प्रोग्राम और ब्राजील का बोल्सा फैमिला जैसे कार्यक्रम लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। वहीं, ब्रिटेन की हेल्दी स्टार्ट योजना पोषण सहायता के लिए प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल करती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

