रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, चुनिंदा ट्रेन में OTP से ही तत्काल टिकट बुक करवा सकेंगे

भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 दिसंबर यानी आज से लागू हो जाएगा। अब टिकट बुक करते समय ओटीपी आएगा। इसके बाद ही बुकिंग प्रक्रिया पूरी होगी। यह नियम पश्चिमी रेलवे ने चुनिंदा ट्रेनों पर लागू किया है। बाद में सभी रेलवे जोन में इसे लागू किया जाएगा।

रेलवे के मुताबिक, यह व्यवस्था एक दिसंबर से मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस पर शुरू होगी। इसे लागू करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे यात्रियों को लाभ पहुंचाना है, जो वास्तव में तुरंत यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल पाता।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने ओटीपी आधारित तत्काल टिकट व्यवस्था को मंजूरी दी है। बुकिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर आए ओटीपी को दर्ज करने पर ही टिकट जारी होगा। इससे फर्जी या गलत मोबाइल नंबर का उपयोग असंभव हो जाएगा और केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका मोबाइल नंबर सक्रिय और सत्यापित होगा।

इन बातों का ध्यान रखें 1. बुकिंग से पहले मोबाइल नंबर को अपडेट रखें।

2. यह सुनिश्चित करें कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर वह नंबर सक्रिय हो।

3. कट बुकिंग के दौरान किसी और व्यक्ति का नंबर न डालें।