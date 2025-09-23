पेटीएम का इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर, 31 अक्टूबर तक मिला है मौका
राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। अब पुराने @Paytm यूपीआई हैंडल से जुड़े सारे ऑटोपे 31 अक्टूबर 2025 तक चलते रहेंगे। पहले इनको 1 सितंबर से बंद करने का निर्देश था। इस फैसले से करीब 1 लाख ग्राहकों को राहत मिलेगी।
तीसरी बार बढ़ी समयसीमा
निगम ने तीसरी बार इस समयसीमा को बढ़ाया है। निगम ने व्यापारियों से तुरंत पेटीएम के साथ मिलकर सक्रिय ऑटोपे को नए बैंकों में स्थानांतरित करने को कहा है ताकि ग्राहकों को परेशानी न हो।
बताया जा रहा है कि कई ग्राहकों ने अभी तक पेटीएम हैंडल से जुड़े ऑटोपे को रद्द नहीं किया है। बार-बार याद दिलाने के बावजूद, कई ग्राहकों ने यह कदम नहीं उठाया।
इस फैसले से करीब एक लाख ग्राहकों को राहत मिलेगी, जिनकी मोबाइल रिचार्ज, बिजली-पानी के बिल, ओटीटी प्लेटफॉर्म और बीमा प्रीमियम जैसी सेवाओं की ऑटोमैटिक किस्तें पुराने @Paytm हैंडल से जुड़ी हुई थीं।
क्या है मामला
गौरतलब है कि आरबीआई ने पिछले साल पेमेंट्स बैंक में गड़बड़ियों के चलते पेटीएम हैंडल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद नेशनल राष्ट्रीय भुगतान निगम ने सभी @paytm हैंडल को दूसरे बैंकों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। हालांकि, कई पुराने हैंडल अब भी ऑटोपे से जुड़े हैं, जिससे समय पर भुगतान न होने का खतरा है।
ग्राहकों को क्या करना होगा
अपने @paytm हैंडल से जुड़े ऑटोपे को रद्द करना होगा और नए बैंक हैंडल के साथ नया ऑटोपे सेट करना होगा।
ग्राहकों की सहमति के बिना ऑटोपे को तकनीकी तौर पर नहीं बदला जा सकता, इसलिए ग्राहकों को खुद यह बदलाव करना होगा।