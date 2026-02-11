PM Kisan की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी खबर

संक्षेप: PM Kisan 22nd Installment: पीएम किसान की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियो के लिए जरूरी खबर है। 22वीं किस्त से पहले वेबसाइट पर कुछ नई सुविधाएं दी गई हैं। जैसे, अगर कोई इन्फार्मेशन मिसिंग है तो उसे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं।

PM Kisan 22nd Installment: पीएम किसान की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियो के लिए जरूरी खबर है। 22वीं किस्त के जारी करने को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई डेट तय नहीं हुआ है। यह 31 मार्च से पहले जारी हो सकती है। पीएम किसान की 22वीं किस्त से पहले वेबसाइट पर कुछ नई सुविधाएं दी गई हैं। जैसे, अगर कोई इन्फार्मेशन मिसिंग है तो उसे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। अगर अपात्र होने के बावजूद पीएम किसान की किस्त ले रहे हैं तो ऑन लाइन रिफंड करने की सुविधा भी वेबसाइट पर मौजूद है।

अगर पीएम किसान की किस्त रुकने की वजह या किसी अन्य जानकारी को हासिल करना चाहते हैं तो Search your Point of Contact के जरिए आप अपने प्रदेश से लेकर जिले के नोडल अधिकारी का नंबर लेकर उनसे सहायता मांग सकते हैं। इसके अलावा सरेंडर करने और सरेंडर वापस लेने की भी सुविधा मौजूद है।

ऐसे लोगों को कर दिया है योजना से बाहर वहीं, आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ के अनुसार, "विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो पीएम-किसान योजना के दिशा-निर्देशों में बताए गए अपवर्जन यानी बाहर किए जाने के मापदंडों में आ सकते हैं।" नीचे ऐसे मापदंड दिए गए हैं, जिनके आधार पर कुछ किसानों को वित्तीय सहायता से बाहर रखा जाएगा...

· वे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन का मालिकाना हक प्राप्त किया है।

· एक से अधिक परिवार के सदस्य (जैसे पति और पत्नी दोनों, वयस्क और नाबालिग सदस्य, आदि) ने लाभ के लिए अपना नामांकन कराया हो।

वेबसाइट आगे कहती है, "ऐसे मामलों के लाभ फिजिकल वेरीफिकेशन पूरा होने तक अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। किसानों से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान वेबसाइट/मोबाइल ऐप पर 'अपनी स्थिति जानें (नो योर स्टेटस - केवाईएस)' या 'किसान ई-मित्र' चैटबॉट पर जाकर अपनी पात्रता की स्थिति जांचें।"

हर किस्त जारी करने से पहले सरकार करती है यह काम बता दें हर किस्त जारी करने से पहले, सरकार पीएम किसान लाभार्थी सूची को अपडेट करती है। पीएम किसान वेबसाइट पर जाकर और अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर, किसान अपना नाम देख सकते हैं। यह लिस्ट उन सभी पात्र किसानों के नाम दिखाती है, जिन्हें धनराशि प्राप्त होगी।