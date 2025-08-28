टैरिफ का प्रभाव: आज टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर कंपनियों के शेयरों पर रहेगा दबाव

Share Market Updates: ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और चमड़ा क्षेत्रों पर पड़ेगा, क्योंकि, ये अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले क्षेत्र हैं। जबकि दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर कोई खास असर नहीं होगा।

Share Market Updates 28 August: अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर आज घरेलू शेयर मार्केट पर देखने को मिल रकता है। बुधवार को गणेश चतुर्थी की वजह से मार्केट बंद था। आज दलाल स्ट्रीट में उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स-निफ्टी की शुरुआत लाल निशान के साथ होने के आसार प्रबल हैं।

ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और चमड़ा क्षेत्रों पर पड़ेगा, क्योंकि, ये अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले क्षेत्र हैं। जबकि दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर कोई खास असर नहीं होगा।

निवेशकों में थोड़ी घबराहट देखने को मिल सकती है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि शुल्क बढ़ने की उम्मीद पहले से थी, इसलिए ज्यादा हड़कंप नहीं मचेगा। विदेशी निवेशक (FII) शेयर बेचना जारी रख सकते हैं, जबकि घरेलू निवेशक (DII) कम कीमतों पर खरीदारी कर सकते हैं।

सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र 1. वस्त्र और कपड़ा: अमेरिका भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यात बाजार है और 50% शुल्क से इस क्षेत्र को नुकसान होगा।

2. रत्न और आभूषण: भारत के कुल रत्न और आभूषण निर्यात का लगभग एक तिहाई हिस्सा अमेरिका को जाता है, शुल्क बढ़ने से निर्यातकों को मुश्किल होगी।

3. चमड़ा और जूते: इस क्षेत्र के निर्यात पर भी शुल्क वृद्धि का सीधा असर पड़ेगा।

4. झींगा और पशु उत्पाद: इन उत्पादों का बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात किया जाता है, शुल्क बढ़ने से इनकी मांग घट सकती है।

कम प्रभावित होने वाले क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर यह शुल्क लागू नहीं है, इसलिए इन क्षेत्रों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ऊर्जा उत्पाद भी इस शुल्क से अछूते रहेंगे।

बता दें विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) मंगलवार को 6,516.49 करोड़ रुपये के शेयर बेच चुके हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) ने 7,060.37 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की है।

मार्केट एक्पर्ट्स के मुताबिक इस शुल्क का असर मुख्य रूप से वस्त्र, कुछ मशीनरी और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र पर पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर कंपनी आय पर इसका असर नगण्य रहेगा।