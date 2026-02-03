Hindustan Hindi News
यूएस-इंडिया ट्रेड डील का प्रभाव, उछलने लगे अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव

यूएस-इंडिया ट्रेड डील का प्रभाव, उछलने लगे अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव

संक्षेप:

अडानी ग्रीन और अडानी एंटरप्राइजेज इस रैली में सबसे आगे रहे। अडानी ग्रीन के शेयर सबसे बड़े गेनर रहे, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 10% चढ़ गए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पोर्ट्स और अडानी टोटल गैस के शेयर 6-8% ऊपर ट्रेड कर रहे थे।

Feb 03, 2026 02:21 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Adani Group Stocks: यूएस-इंडिया ट्रेड डील के ऐलान के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में मंगलवार को 13% तक की तेजी देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ट्रेड डील की घोषणा के बाद अडानी ग्रीन और अडानी एंटरप्राइजेज इस रैली में सबसे आगे रहे। अडानी ग्रीन के शेयर सबसे बड़े गेनर रहे, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 10% चढ़ गए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पोर्ट्स और अडानी टोटल गैस के शेयर 6-8% ऊपर ट्रेड कर रहे थे।

ट्रेड डील से फायदे की संभावना

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों को एनर्जी ट्रेड संबंध और बढ़ते द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों से जुड़े बुनियादी ढांचे के अवसरों से फायदा हो सकता है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अडानी ग्रुप कंपनियों को इस ट्रेड डील के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक बताया है, क्योंकि इससे अमेरिका को भारतीय निर्यात पर टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म एंटीक ने भी अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स को इस सौदे के प्रमुख लाभार्थियों में शामिल किया है।

बाजार में बमबम

अडानी शेयरों में आज की यह तेजी बाजार में एक बड़ी रैली का हिस्सा है, क्योंकि ट्रंप की घोषणा ने शॉर्ट-सेलर्स को अचंभे में डाल दिया। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने पिछले 16 महीनों में लगभग 34 अरब डॉलर के भारतीय इक्विटी बेचे थे और डेरिवेटिव्स पक्ष पर उनकी लगभग 90% शॉर्ट पोजीशन थी।

जेफरीज ने कहा कि ट्रेड डील को लेकर एक प्रमुख निवेशक चिंता अब दूर होनी चाहिए। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों के लिए आउटलुक अब सुधर रहा है। हाल में हुए EU, UK और अन्य फी ट्रेड डील के साथ मिलाकर, रुपये के लिए नजरिए को निकट अवधि में जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है, जो FPI फ्लो के लिए एक सकारात्मक ट्रिगर साबित हो सकता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

