सेफगार्ड ड्यूटी का असर: भारत में स्टील आयात में रिकॉर्ड गिरावट, निर्यात में उछाल

वित्त वर्ष 2025-26 के पहले छह महीनों में भारत में स्टील आयात में तेज गिरावट आई है, लेकिन देश अभी भी नेट आयातक बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की पहली छमाही में भारत का स्टील आयात 30% घटकर 3.3 मिलियन टन रह गया। इसका कारण आयात पर लगाए गए टैक्स और घरेलू कीमतों में नरमी है।

फिर भी भारत नेट इंपोर्टर: आयात में गिरावट के बावजूद, आयात की मात्रा निर्यात से 0.5 मिलियन टन अधिक रही, यानी भारत अब भी नेट आयातक है।

स्टील निर्यात में 21% वृद्धि निर्यात 21% बढ़कर 2.8 मिलियन टन पहुंचा, जिसमें यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया से मांग बढ़ी। सितंबर 2025 में निर्यात 0.58 मिलियन टन रहा, जो इन छह महीनों में सबसे ज्यादा था। पिछले साल अप्रैल–सितंबर 2024-25 में आयात 4.74 मिलियन टन और निर्यात 2.31 मिलियन टन था, जिससे 2.43 मिलियन टन का बड़ा घाटा दर्ज हुआ था।

घरेलू उत्पादन और खपत में मजबूती: देश में तैयार स्टील का उत्पादन 11% बढ़कर 78.6 मिलियन टन और खपत 9% बढ़कर 78.9 मिलियन टन रही। यह मजबूत मांग का संकेत है।

आयात घटाने में सेफगार्ड ड्यूटी का असर: विशेष स्टील उत्पादों के आयात पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी (21 अप्रैल से लागू) और चीन व वियतनाम पर एंटी-डंपिंग ऐक्शन से आयात में कमी आई। घरेलू कीमतें निर्यात ऑफर से कम होने के कारण स्थानीय मिलों की क्षमता उपयोग दर बढ़ी।

कुछ विशेष ग्रेड में आयात पर निर्भरता: ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल स्टील जैसी कुछ ग्रेड का घरेलू उत्पादन न होने के कारण आयात अभी भी जरूरी है।

यूरोप से बढ़ी निर्यात मांग ईयू में मांग की बहाली और सप्लाई संकट के चलते भारतीय मिलों ने ज्यादा ऑर्डर हासिल किए। जनवरी 2026 से लागू होने वाले कॉर्बन बॉर्डर एजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) से पहले यूरोपीय खरीदार सस्ता स्टील खरीद रहे हैं।

सरकारी पूंजीगत खर्च (Capex) का असर सरकार का कैपेक्स तेजी से बढ़ा है। पहले पांच महीनों में बजट का 38.5% खर्च हुआ, जबकि पिछले साल यह 27% था। इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण गतिविधियों से लंबी स्टील उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिनका भारत में आयात लगभग नहीं होता।